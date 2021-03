SARS-CoV-2 : propagande mensongère une hystérie collective ?

Le 11 février dernier le Docteur Martine Wonner, députée de la République, a publié à l’aide d’un clip vidéo des chiffres officiels concernant le taux de létalité du coronavirus, si j’ai bien compris l’objet de ce clip (lien). Ces données peuvent être contestés en raison de l’utilisation abusive des tests RT-PCR pour déterminer si une personne est contaminée ou pas. Un petit détour dans l’objet de ce bref billet : RT ne signifie pas « real time », temps réel en français, que certains journalistes utilisent sans savoir de quoi ils parlent. Le virus dont il est question possède un patrimoine génétique, si on peut dire les choses ainsi, dont le support est un ARN et non un ADN double brin. Or la technique d’amplification dite PCR mise au point par Karry Mullis au début des années 1980 si ma mémoire ne me fait pas défaut utilise un enzyme découvert chez des bactéries thermophiles extrêmes qui est incapable de reconnaître l’ARN simple brin. Il faut donc par conséquent transformer l’ARN du coronavirus en ADN, d’où l’utilisation d’un enzyme appelé « reverse transcriptase » (RT) qui transforme cet ARN viral en ADN simple brin qui sera ensuite amplifié en ajoutant une « amorce » permettant de former cette structure en hélice découverte par J. Watson et F. Crick que reconnaitra alors la polymérase. Je connais cette technique puisque je l’ai utilisée au cours de mes travaux de recherche. Le test RT-PCR ne peut en aucun cas être considéré comme un diagnostic fiable.

Après cet a parte j’en viens donc aux chiffres présentés par le Docteur Wonner relatif aux taux de létalité calculés sur la base du nombre de malades ayant de manière incontestable été contaminés par le coronavirus et ayant présenté des symptômes cliniques dûment reconnus par le corps médical comme bénins ou graves, la présence du coronavirus ayant donc été confirmée par RT-PCR. On parle donc de taux de létalité et dans les données présentées par le Docteur Wonner il peut être exprimé en pourcentage de « survie » à l’attaque virale.

Italie : 99,957 % de survie

France : 99,965 % de survie

Grande-Bretagne : 99,972 % de survie

USA : 99,982 % de survie

Je voudrais ici faire une remarque importante que n’a pas mentionné le Docteur Wonner. Les systèmes de santé centralisés de la Grande-Bretagne et des USA notifient dans les certificats de décès les comorbidités dont souffraient les patients outre la présence avérée de virus confirmée (ce qui peut être contestable) par RT-PCR. Or ce n’est le cas ni pour l’Italie ni pour la France. Ces deux pays ont allègrement estampillé les morts : « mort par covid » ce qui a donc eu pour conséquence d’augmenter la létalité au moins dans ces deux pays. La conclusion est évidente et déroutante. Le coronavirus dont les politiciens prétendent qu’il est particulièrement dangereux et létal n’est en définitive pas plus dangereux que celui d’une simple grippe, à un détail près mais qui n’en est pas un, il tue préférentiellement les « vieux » comme la grippe. Les pouvoirs politiques ont donc bien instrumentalisé ce coronavirus pour « emmerder le peuple » et ils continuent à emmerder le peuple. Si j’avais 40 ans de moins je serais un révolutionnaire car tous les éléments sont maintenant rassemblés pour faire la révolution.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=sNEsqzsSgwk