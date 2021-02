Brève. SARS-CoV-2 : belle opération pour l’Etat français ?

Reprenons les données : plus de 80000 morts et parmi tous ces morts plus de 90 % ayant un âge supérieur à 75 ans. Autant dire pour faire simple que tous les morts étaient des retraités. Le calcul suivant, qui n’utilise que des « règles de trois » comme mes lecteurs le savent, consiste à calculer ce que l’Etat français ne déboursera plus pour entretenir ses chers retraités. Pour faire simple encore, considérons le montant médian d’une retraite, une donnée très difficile à trouver sur les sites gouvernementaux français qui de toutes les façons sont un foutoire innommable, donc une retraite moyenne d’un montant de 1800 euros par mois comprenant toutes les retraites complémentaires. Ce n’est probablement pas très loin de la réalité puisque des millions de Français ont cotisé à ce piège qu’est l’assurance-vie, mais c’est une autre histoire.

Je suis arrivé à 1,7 milliards d’euros qui ne quitteront plus les diverses caisses de retraite publiques et privées. Que les propriétaires des EHPAD ne se fassent pas de souci, leurs établissements ont déjà refait le plein puisque la population française vieillit, et ce sera encore le jack-pot pour eux comme pour les pompes funèbres. Autant dire que ce virus fait de nombreux heureux, donc il serait tout à fait souhaitable que cette épidémie continue …

Mon texte est vraiment glauque mais c’est pourtant la triste réalité ! Le souci est que ces 1,7 milliards n’ont même pas suffi à couvrir le coût des tests RT-PCR, qui ne servent à rien, dont le montant atteint déjà plus de 3 milliards d’euros (personne n’en parle) et je ne parle même pas des vaccins dont le fiasco israélien a bien montré qu’ils sont non seulement inefficaces mais augmentent considérablement le nombre de morts après ce geste médical qui rend les personnes encore plus sensibles au virus « sauvage » quel que soit sa variabilité génomique, en particulier les personnes de moins de 65 ans jusque-là très largement épargnées. Et les gouvernements, et pas seulement en France, font reposer toute leur stratégie sur la vaccination. Les « vieux » des EHPAD ont été les premiers à être vaccinés. Dur, dur, c’est justement chez les vieux que le système immunitaire est difficile à réveiller. Il continueront à mourir de leur belle mort comme ce fut le cas, coronavirus ou pas, depuis le début de l’année 2020.

Bref, force est de constater que l’on vit dans un monde totalement surréaliste et que malheureusement la lumière du bout du tunnel est encore bien faible … puisqu’il faudrait, pour finalement équilibrer les comptes des caisses de retraite, en particulier la caisse de retraite des fonctionnaires, que l’épidémie dure au moins dix ans de plus ! N’est-ce pas ce que le gouvernement souhaite secrètement ?