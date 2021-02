Petite chronique personnelle. Le coronavirus et autres infirmités.

Ce mercredi matin 11 février passé je me suis retrouvé après deux heures d’attente dans le bureau du médecin qui s’occupe de mon cas, une tumeur dans la prostate, un truc banal et de plus en plus banal au fur et à mesure qu’on avance, nous les hommes, en âge. Je ne suis pas du tout préoccupé par cette présence d’un petit adénome de la taille d’une olive qui provoque parfois une difficulté pour uriner. Bref, pas de quoi fouetter un chat. Le médecin spécialiste me prévenait que j’allais être convoqué pour une radiothérapie, comprenez une irradiation avec des rayons X, un traitement loin d’être sélectif. Je n’ai pas protesté mais j’ai entrepris de raconter mon histoire personnelle de SARS-CoV-2 en apprenant qu’on allait me faire un test RT-PCR chaque lundi lorsque débuterait cette radiothérapie. Quand j’ai appris à ce médecin que je m’étais auto-traité qui plus est avec de la chloroquine lorsque j’ai compris que je risquais d’avoir « chopé » le virus fin mars dernier sans consulter un médecin, hypothèse confirmée ensuite par des symptômes bien décrits dans la littérature scientifique, il a manifesté non seulement sa réprobation mais également son incrédulité : comment un individu lambda supposé ne rien connaître de la médecine et de ses arcanes peut-il décider de se traiter lui-même sans aucun avis médical ? Ça en dit long de l’attitude du corps médical, ici en Espagne et ailleurs, qui considère que nous sommes tous des béotiens et que nous n’avons pas le droit de jouer avec notre vie …

Quand j’ai précisé que cette boite de chloroquine était « périmée » depuis plus de dix ans, ce fut carrément une réaction hystérique. J’ai dit qu’il me restaient quelques notions de chimie (je suis tout de même titulaire d’un doctorat de chimie) et que cette molécule est tout à fait stable à moins de la chauffer pendant une heure dans de l’huile bouillante, encore que … À la question : « pourquoi n’êtes-vous pas allé consulter au centre de santé dont vous dépendez ? », j’ai répondu par une autre question : « pour me voir prescrire du paracétamol ? Il n’a pas aimé … Naturellement on ne peut pas demander à un oncologue spécialisé dans la prostate de se documenter au sujet du coronavirus. Le problème du corps médical d’aujourd’hui est qu’il est, au niveau des spécialistes, tellement focalisé sur sa spécialité qu’il ignore tout de la pédiatrie, de la traumatologie ou de la virologie, un domaine débattu lors de notre conversation. J’ai eu la très nette impression que j’en connaissais beaucoup plus que lui et qu’il en avait conscience. J’ignore si mes lecteurs, confrontés au corps médical, ont eu un jour ou l’autre cette impression mais en ce qui me concerne je conduis les médecins dans une situation où ils se trouvent automatiquement mal à l’aise. Et je ne cache pas que j’éprouve un certain plaisir à les confronter aux réalités scientifiques récentes.

Je vais peut-être me plier à ce traitement puisque le protocole a été justifié par l’expérience passée. Il y a quelques délais car l’hôpital doit rattraper le retard pris pour tous les traitements contre le cancer accumulé avec la crise coronavirale et je passe après les plus jeunes et après les Espagnols puisque je suis un « estranjero » et également car après tout je fais partie de ceux qui auraient dû passer à la trappe avec ce virus …