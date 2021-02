Au Texas c’est la panique climatique …

Des chutes de neige et un froid polaire jamais vus au Texas ont semé une gigantesque panique ces derniers jours. En raison du réchauffement climatique d’origine humaine cet Etat américain riche de son pétrole était montré du doigt par les Démocrates car il est l’un des principaux contributeurs à l’augmentation du CO2 atmosphérique, un gaz à « effet de serre » (bien connu) qui perturbe le climat. Ces derniers jours le Texas est montré du doigt parce qu’il n’a pas su anticiper la crise coronavirale ni su prévoir une vague de froid intense. Naturellement la consommation électrique a atteint des sommets et les compagnies productrices et distributrices de cette énergie ont était contraintes de procéder à des centaines de milliers de coupures sectorielles à tel point que beaucoup de personnes n’ont pas pu se chauffer et que des milliers de doses de vaccins ont été perdues car les réfrigérateurs n’ont pas pu maintenir une température adéquate pour leur conservation. Ces deux effets combinés ont aggravé la situation sanitaire déjà critique. Il a neigé au bord du Golfe du Mexique pour la première fois depuis que cet Etat tient des registres météorologiques. Naturellement c’est à cause du réchauffement climatique, mais pas seulement. La particularisme du Texas est de ne pas être interconnecté avec le reste des Etats-Unis. Le réseau électrique ERCOT (Electric Reliability Council Of Texas) est vieux et mal entretenu et les gouverneurs texans successifs ont toujours refusé d’être dépendants du reste des Etats américains.

Un autre facteur aggravant a résidé dans une alimentation en gaz naturel pour les centrales électriques à turbines à gaz complètement désorganisée, en raison des températures anormalement basses et des abondantes chutes de neige. Pire encore, les compagnies de distribution d’eau n’ont pas pu assurer correctement la purification de ce fluide essentiel à la vie. Les autorités ont vivement conseillé aux populations de faire bouillir l’eau avant de l’utiliser mais avec des coupures d’électricité à répétition il est facile d’imaginer les conséquences sanitaires. Voici la carte de l’enneigement de l’hémisphère nord datant du 16 février (source : Rutgers University) et comme on peut le constater pratiquement la totalité de l’Etat du Texas est recouverte de neige :

La perturbation hivernale Uri laissera des traces dans la mémoire des Texans avec des conséquences inattendues comme la remise en cause de la gestion de cet Etat par les Républicains, du pain béni pour l’Administration Biden …

