Surmortalité en France en raison de l’épidémie de SARS-CoV-2 ?

À force d’être inondé de propagande catastrophique au sujet du coronavirus qui aurait provoqué une surmortalité effrayante des derniers 12 mois il s’est installé tant au niveau gouvernemental que dans la population une sorte de paranoïa car le nombre de morts augmente inexorablement. De plus les « nouvelles vagues » provoquées essentiellement par l’apparition de virus mutants ont été utilisées par les décideurs politiques pour entretenir cette paranoïa. Mais dans la réalité qu’en est-il au juste ? Pour se faire une idée objective de la réalité c’est un peu compliqué. Il faut en effet trouver des statistiques fiables et grace à internet il est possible d’accéder à diverses sources allant pour la France de l’INSEE et l’INED mais aussi des sites comme celui de la CIA ou Statista (lien en fin de billet), site dont les données proviennent d’ailleurs de l’INSEE et de l’INED. J’avertis les amateurs que le site de l’INSEE est particulièrement malaisé et qu’il faut beaucoup de courage et de persévérance pour en tirer quelques données. Bref, j’ai compilé les données relatives à la mortalité en France, toutes causes confondues, les données relatives à l’évolution de la tranche d’âge « 75 ans et plus » et l’évolution générale de la population française. Comme je suis très fainéant je n’ai pas cherché à illustrer avec un magnifique graphique le résultat de mes calculs et je m’en excuse.

Pour épargner mes lecteurs qui entreprennent de rechercher ces données voici ce que j’ai trouvé au sujet de la mortalité annuelle toutes causes confondues en France. Pour l’année 2011, 545057 morts, 2012 : 569868, 2013 : 569200, 2014 : 559293, 2015 : 593680, 2016 : 593800, 2017 : 606000, 2018 : 609000, 2019 : 613395, 2020 : 665410 (dernière révision). La population totale passe de 65 millions au début de l’année 2011 à 67 millions au début de l’année 2020 et le nombre de personnes dans la tranche d’âge + de 75 ans représente fin 2019 9,5 % de la population soit 6365000 personnes. Cette même tranche d’âge comptait 6150000 personnes en 2011. Voici donc toutes les données que j’ai utilisé pour calculer les surmortalités au cours des années sur la période 2011-2020 inclus.

J’ai reporté sur du papier quadrillé les mortalités par année normalisées en divisant ces chiffres par la population totale de l’année correspondante et ainsi il a été facile de calculer les surmortalités par rapport à la droite qui décrit l’accroissement pratiquement linéaire de la mortalité globale en France. J’ai en quelque sorte fait une régression linéaire avec une simple règle et visuellement comme j’avais coutume de le faire lors de mes toutes premières années de travaux de recherche dès la fin de l’année 1969 alors qu’il n’existait pas de calculateur pour effectuer cette opération et je peux affirmer à mes lecteurs que « ça marchait très bien ». Avec une règle à calcul et des graphiques dessinés à la main j’ai tout de même pu réussir à soutenir ma première de doctorat … Ainsi il apparaît nettement 3 « pics » de surmortalité au cours de cette période, pour l’année 2014 : surmortalité de 2500 personnes, 2017 : surmortalité de 3500 personnes et 2020 : surmortalité de 7500 personnes. Il n’y a pas eu de surmortalité significative pour les autres années au cours de la période étudiée. Cette augmentation de la surmortalité est parfaitement proportionnelle à l’augmentation du nombre de personnes de la tranche d’âge « plus de 75 ans ». En effet dès 1944, avant la fin de la seconde guerre mondiale, la natalité a explosé en France et le nombre d’ « entrants » dans cette tranche d’âge de « plus de 75 ans » a commencé à augmenter et va exploser dans les prochaines années.

Que signifie ce résultat que des démographes ou des statisticiens critiqueraient certainement mais je suis prêt à assumer mon calcul qui pourrait leur paraître rudimentaire. Tout simplement que le nombre de morts augmente proportionnellement au vieillissement de la population, plus précisément avec l’augmentation du nombre de personnes de plus de 75 ans. Ce sont ces personnes qui ont le plus souffert du SARS-CoV-2, d’une part parce qu’ils sont vieux et que beaucoup d’entre eux souffrent de toutes sortes d’autres maladies que l’INSEE ne prend pas en considération, ce qui est bien regrettable car on pourrait se faire une idée précise de la mortalité provoquée par le coronavirus et d’autre part parce qu’ils sont de plus en plus nombreux.

J’avoue avoir été surpris par cette surmortalité de seulement 7500 personnes pour l’année 2020, étant entendu que le nombre de morts (665410) a été normalisé pour tenir compte de l’augmentation globale de la population, une normalisation nécessaire pour pouvoir comparer les données pour chaque année sinon on fait n’importe quoi. Chaque année le contingent de personnes âgées de plus de 75 ans augmente et tend à augmenter et l’arrivée des « baby-boomers » amplifiera ce phénomène démographique comme je l’ai signalé plus haut. Combiné à une légère augmentation de l’espérance de vie (on a presque atteint un maximum), il y aura toujours plus de morts chaque année avec des variations statistiques minimes, coronavirus ou non. Je voudrais rassurer ici mes lecteurs en signalant que la mortalité infantile et la mortalité des tranches d’âge 40-70 n’est pas en augmentation significative sur la période considérée ici.

En conclusion, malgré le caractère contestable de mon analyse, je ne comprends toujours pas pourquoi les autorités politiques s’obstinent à considérer ce coronavirus comme particulièrement dangereux. Il a tué des « vieux » (dont je fais partie puisque j’ai plus de 75 ans) mais de toutes les façons ces « vieux », année après année, ont une espérance de vie qui diminue avec leur âge avançant d’autant. Le SARS-CoV-2 n’a fait que révéler un phénomène démographique qui a été soigneusement mis sous le tapis par le pouvoir politique : au cours des années à venir il y aura toujours plus de morts tout simplement parce que la population vieillit. Il est plus que probable qu’en 2021 puis en 2022 et les années suivantes, coronavirus ou pas et quel que soit le nombre de variants de ce virus pouvant apparaître, il y aura plus de morts qu’en 2020 en raison de l’entrée massive des « baby-boomers » dans la tranche d’âge supérieure à 75 ans, ce n’est qu’une constatation démographique, c’est la vie … Et cette « monstrueuse » surmortalité ne représente qu’un tout petit « pour cent » de la mortalité globale !

