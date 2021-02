Pourquoi les masques n’ont-ils pas fait régresser la pandémie coronavirale ?

La chancelière allemande s’adresse aux représentants du peuple allemand au Bundestag et sa gestuelle est lourde d’enseignements. Son propos est relatif à l’apparition de nouveaux mutants du virus qui constituent un danger pour la reprise économique du pays … et qu’il faut donc continuer à porter des masques protecteurs. Le masque N95 de Madame Merkel est mal ajusté autour de son nez et ce masque doit être disposé, pour être pleinement efficace, en nouant les attaches derrière la tête. Il ne s’agit donc pas d’un vrai masque N95. Madame Merkel touche son masque précisément là où des virus ont pu se retrouver prisonniers de la matière non tissée constituant le masque. En général il s’agit de polyéthylène téréphtalate plus connu sous le nom de PET, le constituant des bouteilles en « plastique ». Si virus il y a Madame Merkel en a probablement récupéré sur ses doigts. Si Madame Merkel est elle-même porteuse du virus l’air expulsé lors de sa respiration remonte allègrement jusqu’à ses sourcils et ces derniers peuvent s’imprégner de fines particules de vapeur d’eau exhalées alors en effleurant ses sourcils elle récupérera encore des virus.

Madame Merkel porte en réalité un masque car elle doit se conformer aux dispositions législatives qu’elle a elle-même fait voter par les parlementaires. Elle peut également envoyer un message à tous les citoyens allemands. Mais revenons aux masque N95, ils sont supposés être maintenus en place avec une deux boucle nouées derrière la tête. Compte tenu de la technique de fabrication ils comportent une couche de fibres de polypropylène constituant une barrière plus dense que la couche de non-tissé de PET qui favorise l’apparition de charges électriques supposées repousser les virus. Ils sont par définition jetables et à usage unique et cet usage unique est impératif si on a été en contact rapproché avec une personne infectée et symptomatique susceptible de répandre des virus autour d’elle. Compte tenu de leur prix les autorités sanitaires ont admis que le port de masques fabriqués avec un simple tissu de coton ou de toute autre fibre synthétique pouvaient être utilisés comme substitutifs à ces masques dûment homologués, insistant sur le fait qu’il est plus prudent de porter deux masques non homologués en tissu pour atteindre à peu près le même degré de protection. En serait-il de même avec les masques N95 visiblement mal disposés par Madame Merkel sur sa frimousse de chancelière ?

On est donc en droit se se poser la question de savoir si les masques ont une réelle utilité sanitaire puisque l’obligation de les porter n’a pas sigificativement réduit le taux d’incidence des « nouveaux cas ». En conclusion on en revient à la nécessité d’une prophylaxie massive avec l’une ou l’autre des molécules ayant finalement été prouvées comme efficaces avec des essais en double aveugle pour combattre le virus. Les fabricants de masques n’ont pas l’air d’être d’accord, c’est anecdotique en comparaison de l’intérêt que portent les laboratoires pharmaceutiques pour que cette épidémie dure le plus longtemps possible pour empocher le plus possible de dizaines de milliards de dollars, ce virus constitue pour eux l’opportunité du siècle …