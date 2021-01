Les éoliennes tueuses de bovins

Plus de 400 vaches sont mortes mystérieusement depuis qu’un parc éolien a été construit près d’un troupeau en 2012. Les résidents locaux souffrent également de problèmes de santé : «fatigue permanente, courbatures, maux de tête, insomnie ». Recherchez également sur votre moteur de recherche « infrasons + éolienne ».

Cause inconnue

Récemment, le fermier français Didier Potiron a rapporté que 400 de ses vaches étaient mortes depuis qu’un parc éolien a été construit à proximité de son exploitation en 2012. Les vétérinaires ne trouvent pas de cause et restent perplexes. Les gens se sentent également malades. À Puceul, près de Nozay (Loire-Atlantique), les éleveurs de vaches Didier et Murielle Potiron ont enregistré mi-décembre 2020 leur 400e vache morte depuis la construction du parc éolien. Depuis le début des décès inhabituels en 2012, c’est un taux d’environ 1 vache perdue par semaine.

La famille Potiron a annoncé que trois autres vaches étaient mortes en janvier – à nouveau pour des raisons inconnues. Depuis la construction du parc éolien, la famille a connu une surmortalité importante au sein du troupeau et des problèmes de santé au sein de la famille. La famille Potiron a même arrêté les autopsies pratiquées par l’école vétérinaire de Nantes à ses frais car elle a toujours eu la même réponse : « pas d’explication sur la cause du décès ». « Clairement lié » au parc éolien à proximité pour Didier et Murielle Potiron, mais aussi pour leur voisine éleveuse Céline Bouvet, l’origine de cette surmortalité de leurs animaux est clairement liée aux éoliennes à proximité », rapporte actu.fe (lien ci-dessous). D’autant plus qu’eux-mêmes en subissent depuis toutes ces années les effets sur leur santé : fatigue permanente, courbatures, maux de tête, insomnies… autant de problèmes qui disparaissent dès qu’ils quittent leur ferme. La famille a poussé à fermer le parc éolien pendant sept jours, mais l’exploitant du parc éolien a refusé, rappelant que le parc « est conforme aux normes d’installation françaises ».

Morale de cette histoire. Les éoliennes permettent donc d’exterminer les bovins considérés comme nuisibles pour le climat, coup double pour les escrologistes,

Source et illustration : https://actu.fr/pays-de-la-loire/puceul_44138/eoliennes-tueuses-pres-de-nozay-dans-la-ferme-des-potiron-la-400e-vache-est-morte-mi-decembre_38499386.html