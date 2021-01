Il paraît que trois décrets parus au Journal Officiel de la République (bananière) Française sont conformes à la constitution. Il s’agit selon les médias de « fichage » des citoyens, un fichage élargi, un truc supposé insupportable pour le citoyen lambda. Mais, me suis-je dit, les Français sont devenus complètement paranoïaques. Pour illustrer mon propos je vais donc revenir à mes souvenirs du Vanuatu comme je l’ai fait pour introduire la calamité que constitue le paludisme dans les pays tropicaux.

Très rapidement après mon installation dans ce pays j’ai rencontré plein de Français en particulier par l’intermédiaire de mon ami Daniel G. dont je n’ai plus de nouvelles depuis deux ans et aussi et surtout par l’Alliance française qui organisait toutes sortes de manifestations artistiques et conviviales pour faire vivre la francophonie dans ce pays afin de contrecarrer l’envahissement des Australiens, des Néo-Zélandais et plus discrètement des Chinois. C’est ainsi que j’ai pu participer à des tournois de bridge organisés par l’Alliance. Je jouais le plus souvent avec mon ami Daniel mais également avec des Anglais ou d’autres Français, le bridge étant un jeu très prisé par l’aristocratie anglo-saxonne et ils ont bien raison. Le bridge est en effet un jeu fascinant que seuls les Anglais pouvaient être capables d’inventer. Comme avec mon ami Daniel il nous arrivait souvent d’être la paire gagnante nous fûmes sollicités par un des protagonistes de ces tournois (par paire) pour aller jouer en privé dans sa résidence avec son épouse, une « soirée bridge » comme dans la bonne société. Il s’agissait de son Excellence l’Ambassadeur de France au Vanuatu.

J’avais remarqué ce monsieur lors de ces tournois organisés par l’Alliance mais on ne le voyait jamais apparaître dans le restaurant de Daniel pour « faire » un petit bridge entre copains. J’étais un peu intimidé mais pas outre mesure le premier soir où je fus invité par mon ami Daniel à jouer au bridge puis dîner et enfin jouer à nouveau au bridge dans la somptueuse résidence de l’ambassadeur. Je passe sur la qualité irréprochable du repas servi dans de la vaisselle avec le signe doré RF non pas au milieu de l’assiette mais sur le bord de celle-ci, tout de même il faut respecter la République quand on découpe une entrecôte de Charolais élevé dans les herbes hautes des pâturages du Vanuatu, je n’invente rien, les alcools, le cigare … L’Ambassadeur me prit par l’épaule et me dit en aparté, contemplant le magnifique spectacle de la baie de Port-Vila : « je sais tout, absolument tout de vous, ne vous faites aucun souci ». Je ne sus pas trop quoi lui répondre mais son propos n’éteignit pas en moi l’envie de continuer à jouer au bridge.

Cette histoire de décrets qui fait débat dans les médias français et effraye les bons citoyens est ridicule. L’Etat français connait tout de tout le monde. Au Vanuatu il y avait une quarantaine d’agents des « services » français qui surveillaient discrètement les Français mais pas seulement. Tous les résidents de longue date et tous les nouveaux arrivés étaient surveillés et fichés, quelque soit leur nationalité. Les activités portuaires étaient scrutées en détail, le Vanuatu étant à l’époque une plateforme importante pour toutes sortes de trafics. En France, aujourd’hui, il faudrait que le peuple se calme. Il ignore que tout le monde est surveillé par des dizaines de milliers de limiers minutieux qui exercent tous des professions de couverture et vivent au milieu de tout le monde, tous les jours. L’Ambassadeur de France connaissait tout de votre serviteur et c’est peut-être pour cette raison qu’il n’hésita pas à nous convier, mon ami Daniel que j’accompagnais pour jouer au bridge avec son épouse et lui-même, en profitant au passage de l’excellente cuisine française du chef attaché à l’Ambassade qui était peut-être aussi membre des services secrets, qui sait …