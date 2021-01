Nouvelles du Japon : le premier Janvier

Au Japon il y a deux calendriers, celui se référant à l’accession au trône de la chrysanthème de l’Empereur du soleil levant et le calendrier dit grégorien. Par respect pour la tradition calendaire le Premier mai 2019 marque le début de l’ère Reiwa de Naruhito, le fils du précédent empereur Akihito qui abdiqua. L’anniversaire de la naissance de l’empereur est un jour férié au Japon. L’empreinte de cette tradition n’est pas du tout anecdotique car de nombreux documents officiels font mention de cette chronologie qui peut paraître obsolète pour de nombreux occidentaux. Ce calendrier figure également sur les pièces de monnaie. Le premier janvier suivant le premier jour de la date de la nouvelle ère la numérotation passe à la deuxième année et c’est ainsi qu’aujourd’hui 3 janvier, au Japon, c’est le deuxième jour de la seconde année de l’ère Reiwa. Chacun ses particularités …

L’adoption du calendrier grégorien a été plus précoce que des pays comme la Corée, la Mongolie ou le Vietnam qui ont longtemps utilisé le calendrier chinois.

Quelles sont les festivités au Japon le premier janvier ? Tout d’abord aller se livrer à quelques dévotions au temple shintoïste du quartier. La journée est ensuite ponctuée par un repas spécial comportant divers mets constitués de fruits de mer cuisinés selon des protocoles qui poseraient de véritables problèmes aux papilles gustatives de la très grande majorité des Occidentaux. Je défie quiconque d’apprécier des coques ou autres palourdes cuites dans leur coquille sur la flamme jusqu’à la limite de leur carbonisation sans autre accommodation …

Selon les dernières nouvelles reçues du Japon mon petit-fils a mis quelques centaines de yens dans la boite destinée aux moines du sanctuaire pour obtenir un petit papier qu’il a soigneusement accroché aux branches d’un arbuste ou de tout autre artéfact prévu à cet effet. Il a fait un vœu mais j’en ignore le contenu. Ma petite-fille, en pleine préparation de très difficiles concours qui auront lieu au début du mois de février pour accéder à la junior high school qu’elle vise, l’équivalent du lycée en France, n’a pas jugé utile de suivre son jeune frère, considérant que soit cela était inutile et que sa réussite aux concours ne dépendait que de sa détermination personnelle, soit que formuler un vœu devant les dieux du shintoïsme serait plutôt un mauvais présage. Comme beaucoup de Coréens et de Chinois de son âge ma petite-fille travaille depuis plusieurs mois tous les jours jusqu’à 22 heures pour préparer ce concours et la compétition est extrêmement sévère. Elle accèdera en effet au lycée à la rentrée des classes qui se trouve être au début du mois d’avril et ce sera l’année de l’anniversaire de ses 13 ans. Bref, les Japonais vivent avec leurs traditions religieuses si on considère que le shintoïsme est une religion et chaque enfant, par son choix personnel, se soucie de son éducation, et les Japonais ont bien raison …

Illustration tirée du blog franckinjapan : https://www.rosenight.net/?p=7818