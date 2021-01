SARS-CoV-2 : digression au sujet de l’aspirine

Lorsque j’étais enfant on connaissait la pénicilline, l’aspirine et dans les cas extrêmes les sulfamides. Pour les vaccins on en était resté au vieux BCG qui n’était pas vraiment obligatoire et à la variole. Je n’ai pas été vacciné avec le BCG et c’est ainsi qu’à l’âge de 14 ans j’ai souffert de la tuberculose qui a durablement perturbé mon cursus scolaire. Puis est arrivé le vaccin protégeant contre la poliomyélite, une saloperie qui faisait surtout des ravages de l’autre côté de l’Atlantique, avec également les vaccins contre le tétanos et la diphtérie, deux maladies tueuses presque à coup sûr. Aujourd’hui on a oublié ces temps qui paraissent presque préhistoriques car tout le monde nage dans une sorte de confort sanitaire, croyant être protégé contre ces monstres invisibles à l’oeil nu. Deux autres maladies hantaient les chroniques familiales, deux maladies qui n’ont toujours pas disparu contrairement à ce que l’on croit communément, la syphilis et la blennorragie. On n’en parle pas puisque ces deux maux étaient synonymes de mœurs légères. Il n’existe toujours pas de vaccin pour ces maladies sexuellement transmissibles et en pleine recrudescence. La tuberculose et ces deux dernières maladies faisaient des ravages dans la population. Combien d’hommes célèbres ont souffert de la syphilis ? Je n’en citerai que deux qui me viennent au bout de mon clavier, Adolphe Hitler et Frederic Nietzsche.

Revenons à l’aspirine. Il y avait toujours à la maison une boite en carton rectangulaire contenant des rouleaux de papier aluminisé dans lesquels se trouvaient des empilements de comprimés. Sur la boite était écrit « Aspirine Usine du Rhône » et c’était rassurant pour quelqu’un né à 20 kilomètres à vol d’oiseau à l’ouest du couloir de la chimie lyonnaise. Bien que mise au point en 1899 le mécanisme d’action de l’aspirine ne fut précisé qu’en 1971. Il s’agit de l’inhibition de cyclooxygénases (COX) essentielles pour la synthèse des prostaglandines et du thromboxane. Les prostaglandines ont des effets multiples dont en particulier dans les mécanismes inflammatoires et le thromboxane inhibe l’aggrégation des plaquettes. Enfin, puisque l’aspirine agit sur la synthèse des prostaglandines et que ces dernières sont d’importants acteurs dans les processus inflammatoires on peut penser que l’aspirine, tout simplement, aurait présenté quelques bénéfices dans le traitement de la maladie à SARS-CoV-2 en particulier pour pallier aux micro-thromboses veineuses au niveau des poumons, mais peut-être que je m’égare, je ne suis pas médecin.