La propagande climatique en plein essor ? Depuis déjà longtemps …

En Colombie britannique, plus précisément à Vancouver et dans sa banlieue, un décret datant de 2013 oblige les distributeurs de carburants pour automobiles à apposer un signal sur la poignée que l’on introduit dans le tube de la voiture pour faire le plein d’essence qui précise que l’utilisation de l’essence contribue à changer le climat et par voie de conséquence à provoquer des sécheresses et des famines dans le monde.

Ce n’est pas un hasard si cet exemple de propagande a été noté par des journalistes dans la province de Colombie britannique puisque le mouvement Greenpeace est justement né dans cette province (lien sur ce blog). Il y a deux affirmations erronées sur cette poignée. 1. personne n’a jamais pu démontrer que le CO2 produit par l’utilisation de combustibles fossiles contribuait à « changer le climat ». Je reprendrai ici une comparaison utilisée dans ses exposés par le Professeur François Gervais : dans un stade de 100000 places il y a 40 personnes habillées de noir dispersées parmi tous les autres spectateurs aux tenues colorées. Croyez-vous que qui que ce soit va prêter attention à ces 40 personnes et croyez-vous qu’elles vont influer sur la réaction de toute cette foule ? Il faut être fou pour le croire …

L’autre erreur dont le but est de culpabiliser les automobilistes est d’affirmer que le changement du climat, sous-entendu vers un réchauffement provoqué par l’effet de serre du climat, va provoquer des sécheresses et des famines. C’est exactement le contraire qui se produirait si le climat se réchauffait globalement. Les pluies deviendraient plus abondantes en raison d’un accroissement de la pluviométrie. Les paléo-climatologues, qui sont des scientifiques sérieux, ont bien montré que lors de la dernière grande glaciation qui a concerné en particulier l’Europe le Sahara est devenu un désert en raison d’un déficit considérable de la pluviométrie alors que cette immense étendue de sable et de roches était ponctuée par des lacs et des rivières lorsque le climat était « plus chaud » il y a une cinquantaine de milliers d’années et que l’évaporation des océans était plus intense.

Donc sur ce poignée il y a deux fausses informations. L’automobiliste culpabilisé par cette propagande mensongère a-t-il conscience que sa voiture émet chaque année 0,00000000006 % de la totalité des émissions de CO2 et que la totalité des émissions de CO2 d’origine humaine ne représente que 3,6 % de la totalité de ces émissions en considérant celles qui sont d’origine naturelle, je ne suis pas l’auteur de ce chiffre c’est l’IPCC ( https://www.ipcc.ch/report/ar4/wg1/ ). A contrario si le climat venait à se refroidir alors la situation deviendrait préoccupante. Mais ce ne sera pas encore pour 2021, fêtez donc la fin de cette année dans la joie …

https://jacqueshenry.wordpress.com/2014/06/24/greenpeace-un-ramassis-de-marginaux-devenu-la-plus-puissante-ong-du-monde/