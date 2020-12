Il ne reste plus qu’un espoir … la France ?

L’apologie du totalitarisme qu’a décliné Klaus Schwab dans son dernier ouvrage de propagande nazifiante outrancière (« COVID-19 : The Great Reset ») m’a conduit à espérer que ce nouvel ordre mondial, ce grand reset, cette remise à zéro justifiée par la situation critique des pays occidentaux qui ont géré n’importe comment la pandémie de coronavirus, aboutissement d’une gestion calamiteuse de l’ensemble de l’Union européenne qui date déjà de plusieurs années, n’aurait pas lieu parce cette grande remise à zéro n’a pas lieu d’être. Comme la majorité des épidémies d’origine virale, celle du SARS-CoV-2 va également disparaître sans qu’un quelconque spécialiste n’en découvre les raisons. Encore que cette dernière affirmation de mon fait puisse être infirmée par les gigantesques progrès des investigations biochimiques et moléculaires de ces dernières années. On pourra peut-être découvrir un jour prochain les causes de la fin imprévisible des épidémies. Le Professeur Didier Raoult, le plus grand spécialiste mondial du SARS-CoV-2, l’a affirmé à de nombreuses reprises : on ne sait pas comment ni pourquoi une épidémie disparaît en quelques semaines.

Instrumentaliser cette pandémie comme le fait Schwab pour mettre en place un régime politique global totalitaire est écoeurant et malveillant. Que le parti communiste chinois ait instauré un régime autoritaire n’est pas surprenant car le peuple chinois a toujours été soumis à une autorité politique qu’il s’agisse dans le passé du régime imposé par les empereurs ou du PCC aujourd’hui. Le carnet de civisme que chaque citoyen chinois possède ressemble au système de sélection des élites villageoises, régionales ou provinciales qui existait à l’époque des empereurs. Ces empereurs et leur cour, le système de gouvernance mis en place, étaient respectés par les citoyens qui devaient respecter les règlements pour espérer une vie meilleure.

Si Schwab s’est inspiré du régime chinois contemporain pour imaginer ce « great reset » il a commis une grave erreur car son projet est irréalisable en Europe. L’Europe est en effet un patch-work de pays qui diffèrent par leur passé, leur culture, leur religion et leur terroir. L’Europe est également le lieu où se trouve la France, la mère des révolutions depuis 1789. Jamais les Français accepteront de se plier à une autorité supranationale amenuisant leurs droits fondamentaux. Je n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi les Français ne se sont pas déjà révolté, pourquoi ils n’ont toujours pas séquestré les politiciens tous corrompus par les « BigPharma ».

Un fait significatif donne une image assez précise de l’état d’esprit des Français : l’accroissement du nombre de suicides dans les rangs de la police. Les policiers, payés pour faire respecter par le peuple les exactions gouvernementales en termes de privation des libertés individuelles, auraient-ils compris que leur mission était vouée à l’échec ? Avec les atteintes répétées du gouvernement Macron-Casteix aux libertés individuelles, quand la police va-t-elle prendre conscience de la dérive totalitaire dans laquelle s’est engagée la France ? Car ces policiers et gendarmes vont également pâtir de ces privations et si ce n’est pas eux-mêmes personnellement qui en souffriront lorsqu’ils seront en mission, une illusion passagère, ce seront leurs conjoints, leurs enfants et leurs familles qui en seront les victimes.

Si les services d’ordre républicains français (police, gendarmerie et armée) ne réagissent pas et acceptent d’ouvrir toute grande la porte à la dictature totalitaire française, alors qu’ils pourraient tout simplement déposer les armes devant les manifestants, alors la France, la mère européenne des révolutions aura perdu son âme. C’est peut-être déjà trop tard … Il est urgent que tous les Français prennent conscience de la dictature à laquelle ils vont être prochainement soumis et ils ont le devoir de sauver aussi l’Europe toute entière des projets dangereux de ce fou de Schwab et de ses sbires dont fait partie leur président Macron en faisant la révolution comme ils l’ont si bien fait en 1789, en 1830, 1848, 1871 et 1968 … Qu’ils n’aient aucune crainte, les « vieux », très majoritairement les premières victimes du SARS-CoV-2, n’ont plus la force d’aller courir dans les rues et d’ériger des barricades …