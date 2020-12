SARS-CoV-2 en France

Les statistiques de la CIA indiquent que le nombre de décès quotidiens en France est de 1700 morts. Si on est honnête il faut ajouter 800 avortements par jour, moyenne quotidienne déduite du nombre d’avortements annuel. En 290 jours, depuis le début de l’épidémie, le SARS-CoV-2 a provoqué, favorisé ou accéléré la mort de 58400 personnes à ce jour 15 décembre 2020, c’est-à-dire 200 morts par jour.

Le SARS-CoV-2 a donc globalement contribué à augmenter le nombre de décès de 11 % et si on tient compte des avortements qui sont, n’en déplaise aux viragos féministes, des infanticides alors le SARS-CoV-2 n’a contribué qu’à hauteur de 8 % dans l’augmentation considérée comme astronomique et socialement insupportable du nombre de décès. De plus la moyenne d’âge de ces morts est d’environ 83 ans et 85 % des « morts par Covid » avaient plus de 65 ans. Tous, à quelques exceptions près, souffraient d’autres maladies le plus souvent mortelles. L’espérance de vie de tous ces morts n’était que de quelques mois. La vieillesse fait elle-même partie des « co-morbidités » selon Pierre Desproges au cours de son réquisitoire contre Alain Moreau le 21 septembre 1982 :

( …) J’ai compris enfin le sens de la condition humaine. J’en ai eu la révélation ce matin même. Au réveil, je me suis senti très mal. J’avais un poids sur la poitrine et un nœud dans la gorge alors que j’étais tout seul. Je suis allé consulter le docteur Brouchard en qui j’ai pleinement confiance. Il m’a vu naître. Je l’ai vu naître. Nous nous sommes vus naître. Après m’avoir ausculté de fond en comble avec minutie, il a dit : « Pierre, mon vieux… Mon pauvre vieux ».

– Je vous en prie, docteur. Soyez franc. Je veux toute la vérité. J’ai besoin de savoir.

– Eh bien, j’ai une mauvaise nouvelle. De toute évidence, vous êtes atteint d’une… d’un… d’une maladie à évolution lente, caractérisée par… par une… dégénérescence irréversible des cellules et…

– Écoutez, docteur. Soyez clair : j’ai un cancer ?

– C’est-à-dire que non. Je ne dis pas cela.

– Vous dites « irréversible ». C’est mortel. C’est donc bien un cancer. Parlez-moi franchement. Il me reste combien de temps ?

– Eh bien, oui. Vos jours sont comptés. À mon avis, dans le meilleur des cas, vous en avez encore pour trente à quarante ans. Maximum.

-Mais, si ce n’est pas un cancer, comment s’appelle cette maladie, docteur ?

– C’est la vie.

– La vie ? Vous voulez dire que je suis…

– Vivant, oui, hélas.

– Mais où est-ce que j’ai pu attraper une pareille saloperie ?

– C’est malheureusement héréditaire. Je ne dis pas cela pour tenter de vous consoler, mais c’est une maladie très répandue dans le monde. Il est à craindre qu’elle ne sera pas vaincue de sitôt. Ce qu’il faudrait, c’est rendre obligatoire la contraception pour tout le monde. Ce serait la seule prévention réellement efficace. Mais les gens ne sont pas mûrs. Ils forniquent à tire-larigot sans même penser qu’ils risquent à tout moment de se reproduire, contribuant ainsi à l’extension de l’épidémie de vie qui frappe le monde depuis des millénaires.

– Oui, bon, d’accord, mais moi, en attendant, qu’est- ce que je peux faire pour atténuer mes souffrances ? J’ai mal, docteur, j’ai mal.

– Avant l’issue fatale, qui devrait se situer vers la fin de ce siècle, si tout va bien, vos troubles physiques et mentaux iront en s’aggravant de façon inéluctable. En ce qui concerne les premiers, il n’y a pas grand-chose à faire. Vous allez vous racornir, vous rétrécir, vous coincer, vous durcir, vous flétrir, vous mollir. Vous allez perdre vos dents, vos cheveux, vos yeux, vos oreilles, votre voix, vos muscles, vos parents, votre prostate, vos limettes, etc. Moralement, de très nombreuses personnes parviennent cependant à supporter assez bien la vie. Elles s’agitent pour oublier. C’est ainsi que certains sont champions de course à pied, présidents de la République, alcooliques ou chœurs de l’Armée rouge. Autant d’occupations qui ne débouchent évidemment sur rien d’autre que sur la mort, mais qui peuvent apporter chez le malade une euphorie passagère ou, même, chez les imbéciles une euphorie permanente.Et vous n’avez pas d’autre médication à me suggérer, docteur ?

– Il y a bien la religion : c’est une défense naturelle qui permet à ceux qui la possèdent de supporter relativement bien la vie en s’auto-suggérant qu’elle a un sens et qu’ils sont immortels.

– Soyons sérieux, docteur, je vous en prie.

– Alors, mon pauvre ami, je ne vois plus qu’un remède pour vous guérir de la vie. C’est le suicide.

– Ça fait mal ?

– Non, mais c’est mortel… Voilà, voilà. C’est deux cents francs.

– Deux cents francs ? C’est cher !

– C’est la vie ».

J’avais dit au début de ce réquisitoire que je serais indulgent envers Alain Moreau, mesdames et messieurs les jurés. Je confirme. Laissons-le filer. Avec ce conseil : Alain Moreau, mon vieux, ne perdez plus de temps : « Suicidez-vous jeune, vous profiterez de la mort ».

Je pense que si Desproges était encore de ce monde on se serait régalé de son approche de l’épidémie de Coronavirus …