Brève. La constante physique de structure fine, magique ?

Il y a des mois que je songe à écrire un petit billet sur la constante « alpha » ou constante de structure fine et un article paru ce 2 décembre m’a décidé. Cette constante physique quantifie la valeur de l’interaction électromagnétique entre particules chargées. Aussi appelée constante de Sommerfeld cette grandeur sans dimension physique, ce n’est qu’un facteur multiplicatif, elle intervient dans la quantification de la structure fine des lignes spectrales de l’hydrogène, d’où son nom.

Pourquoi cette constante a-t-elle été considérée comme magique ? Ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui puisque la mécanique quantique est considérée comme acquise et que ses principes fondamentaux n’ont jamais été remis en cause par l’expérience depuis les années 1920-1930. Cette constante est magique, non pas pour un physicien de métier mais pour un béotien comme votre serviteur (je n’ai jamais rien compris aux équations de Schrödinger et encore moins aux équations d’Einstein sur la relativité générale), parce qu’elle s’écrit en faisant intervenir le nombre pi (p) et 4 constantes fondamentales de la physique. Elle s’écrit ainsi :

α = e2 / 2ε 0 hc

Où :

e est la charge élémentaire de l’électron ou du proton (1,602 x 10-19 Coulomb)

ε 0 est la constante électrique dans le vide ou encore la capacitance dans le vide ( 8,854 x 10-12 farad/m)

h est la constante de Planck (6,626 x 10-34 Joule.seconde) et

c est la vitesse de la lumière dans le vide (299 792 458 m/secondes)

La valeur numérique de α est, selon les toutes dernières mesures réalisées ce 2 décembre 2020, égale à 0,0072973525628, moyenne de 6 mesures ( https://doi.org/10.1038/s41586-020-2964-7 ). Le seul point de détail qui puisse être considéré comme magique pour cette constante est que cette valeur est égale, si on ne chipote pas trop sur les décimales, à l’inverse du nombre 137 : 1/137, qui est le 33e nombre premier si le nombre 1 est exclu.