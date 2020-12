La pandémie coronavirale : un coup d’Etat global ?

Zones rouges, masques, distanciation sociale, fermeture des écoles, des collèges et des universités, plus de rassemblements familiaux, plus de célébrations d’anniversaires, plus de musique, plus d’évènements culturels ni d’évènements sportifs, plus de mariages, la vie et l’amour mis hors la loi … et dans beaucoup de pays plus de fêtes de Noël. C’est la destruction de la vie des peuples, la déstabilisation de la société civile, et tout ça pourquoi ?

Les mensonges sont gouvernementaux et sont repris par des campagnes médiatiques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis 10 mois inlassablement : c’est un processus d’ingéniérie sociale. Les estimations des « cas » et des décès sont manipulées, les tests RT-PCR donnent des résultats faux, surestimant systématiquement les cas positifs par dizaines de millions. Ce mauvais usage des tests RT-PCR est utilisé systématiquement et intentionnellement par les gouvernements, soutenus en cela par des conseils scientifiques spécialement constitués dans ce but et soutenus également par les médias dits « main-stream » afin de justifier ces mesures excessives comme par exemple les violations répétées des droits fondamentaux des citoyens. Les conséquences sont une destruction de pans entiers de l’économie qui se retrouvent en banqueroute aujourd’hui, la dégradation de la qualité de vie d’un nombre immense de citoyens ordinaires, et tout ça sous le faux prétexte que la pandémie est évaluée en fonction du nombre de tests RT-PCR positifs et non en fonction du nombre réel de malades et de morts.

Le SARS-CoV-2 est qualifié de « virus tueur », c’est faux : moins de 4 morts pour 10000 personnes soit moins que la grippe saisonnière de 2017-2018 et pour faire passer ce mensonge les gouvernements ont mis en place une falsification systématique des certificats de décès. Aux Etats-Unis c’est le CDC qui l’a exigé. Le concept fondamental de cause sous-jacente du décès, défini par l’OMS comme « la maladie ou la blessure qui a initié le déroulement d’évènements ayant provoqué la mort » a été bafoué et abandonné : le SARS-CoV-2 provoque la mort beaucoup trop souvent que pas du tout.

Les gens sont effrayés et décontenancés : les aéroports sont vides, les écoles sont vides, les commerces baissent le rideau pour toujours. Dans de nombreux pays les bars et les restaurants encore ouverts doivent noter les coordonnées de leur clients pour participer à un traçage actif le cas échéant. Même la liberté de culte est interdite du jamais vu depuis Staline ou les empereurs romains.

La liberté de parole est bridée.

La nécessité des confinements est approuvée par la désinformation médiatique et la campagne de peur. Les médecins qui remettent en question le discours officiel sont menacés, certains ont perdu leur emploi et leur carrière est détruite. Ceux qui s’opposent ouvertement aux mesures gouvernementales sont traités publiquement de psychopathes. Si au contraire vous acceptez tous ces mensonges vous êtes considéré comme une bonne personne ayant de l’empathie et qui comprend ce que les autres ressentent. Si au contraire vous ne respectez pas la distanciation et ne portez pas correctement un masque vous êtes aussitôt traité de psychopathe. Google est le premier pourvoyeur de tous ces mensonges et ses algorithmes procèdent à des censures de tous les éminents scientifiques et médecins qui contestent les mesures gouvernementales. YouTube n’autorise aucun contenu susceptible de répandre des informations contredisant l’OMS ou les gouvernements locaux, y compris – et surtout – lorsqu’il s’agit de prévention, de diagnostics et de tests. Ça s’appelle du « fact-checking » sans jamais reconnaître que les faits contredisent les concepts et les données de l’OMS et des gouvernements. Tout ça pour quoi ? Pour permettre aux grands groupes pharmaceutiques d’engranger des centaines de milliards de dollars, d’abord avec les tests RT-PCR puis avec des vaccins mis au point dans l’urgence avant que la pandémie ne disparaisse d’elle-même comme cela a toujours été le cas dans le passé. Oeuvrant de concert avec les grands groupes pharmaceutiques les gouvernements envisagent de rendre ces vaccinations obligatoires alors qu’ils n’ont même pas pris connaissance des données scientifiques relatives à ces vaccins d’un type nouveau jamais encore utilisés chez l’homme.

Où est passée la démocratie, où sont passées les libertés individuelles, où est passée la liberté fondamentale de prescrire des médecins traitants ?

Billet inspiré de loin d’un article de Michel Chossudovsky paru sur le site globalresearch.ca