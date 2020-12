Brève. La France commande 100 millions de vaccins contre le SARS-CoV-2

C’est plié ! La « BigPharma » a atteint son but avec cette crise coronavirale qui ressemble plus à une mauvaise pièce de théatre depuis le début de l’épidémie plutôt qu’à une bonne vieille grippe à Influenza à laquelle nous sommes habitué depuis 1918. Alors que ce virus tue essentiellement les vieux, la moyenne d’âge des morts est de plus de 80 ans, et dont il faut déplorer un taux de létalité sensiblement identique à une grippe à Influenza classique contre laquelle on n’a jamais mis l’économie dans un état irréparable, il va falloir maintenant vacciner tout le monde, y compris ces vieux alors que le corps médical sait très bien qu’ils ont toutes les difficultés imaginables pour construire une immunité satisfaisante sur le long terme. La France comme la plupart des pays d’Europe occidentale s’est donc pliée au diktat du lobby BigPharma. Cent millions de vaccins, à la louche, c’est 7,5 milliards pour les sociétés qui ont répondu à l’appel de la France.

Considérons la totalité de l’Union européenne, en reprenant ce que l’on sait de la décision française, ce sera au minimum 500 milliards d’euros ou de dollars comme vous l’entendez. Ça va consommer la moitié du plan de relance de l’économie décidée par Ursula et Christine. Formidable victoire pour les BigPharma qui font la pluie et le beau temps dans le monde politique occidental.

Chers lecteurs, vous allez vous demander comment j’ai fait ce calcul. C’est simple : il y a un flacon et son bouchon accompagné d’une seringue. Le flacon contient une solution d’un morceau d’ARN messager d’origine virale bidouillé pour ne pas être dégradé trop vite afin qu’il serve à la machinerie cellulaire, notre machinerie, pour traduire cet ARN en une protéine virale supposée être antigénique. Cette protéine étrangère est à son tour supposée servir de signal pour le système immunitaire de l’organisme. Le contenu du flacon doit coûter à peu près 20 fois plus que le flacon, son bouchon et la seringue. Encore à la louche on va dire en se référant au prix d’un test RT-PCR qui est de 75 euros qu’un flacon coûtera ce prix-là. C’est peut-être vraisemblable puisque les robots synthétisant ce morceau d’ARN utilisent sensiblement les mêmes précurseurs que ceux du test RT-PCR, des ribonucléotides triphosphate qui font la fortune des filiales des BigPharma qui fabriquent ces molécules. De plus il faut ensuite purifier le produit sortant du synthétiseur et c’est plutôt compliqué, étape qui renchérit le coût du vaccin final et enfin conditionner le produit final afin qu’il ne se dégrade pas au cours du temps. Stupéfiant, tout simplement …

Paix à l’âme de Giscard qui est allé en fauteuil roulant à une battue au sanglier et s’est malencontreusement fait charger par une laie qui n’appréciait pas sa présence. Il toussait un peu et a été catégorisé immédiatement « Covid » … j’ai glissé cette fiction pour que mes lecteurs comprennent que je n’ai jamais apprécié Giscard qui, comme l’actuel Président de la France, méprisait son peuple.