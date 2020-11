Bientôt un vaccin contre le SARS-CoV-2 ? Sans aucune information détaillée !

Autorisation d’utilisation d’urgence des vaccins Covid-19 : l’ignorance c’est le bonheur (Article de Meryl Nass, médecin américaine, paru sur son site Anthrax-Vaccine)

Si vous êtes un fonctionnaire de la FDA chargé d’approuver un vaccin SARS-CoV-2, l’ignorance est un bonheur. La FDA est invitée à approuver les vaccins qui seront injectés à plusieurs centaines de millions de personnes, tous utilisant des nouvelles méthodes qui n’ont jamais été approuvées pour l’usage humain. Cela les expose à de grands risques de prendre la mauvaise décision.

Cependant, les avocats qui ont rédigé la législation sur l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA, emergency use approval) ont compris la bureaucratie de la FDA et son aversion pour le risque. Ils ont probablement aussi travaillé ou consulté pour l’industrie des vaccins contre la pandémie.

Ils ont donc proposé une norme qui impose pratiquement la collecte la plus minimale d’informations issues des essais cliniques de produits demandant une autorisation pour une utilisation d’urgence. Au lieu d’exiger des informations spécifiques, la norme dit simplement que pour recevoir une EUA, les avantages connus et potentiels d’un produit doivent l’emporter sur ses risques connus et potentiels.Ainsi, plus son promoteur est au courant des effets indésirables, plus le vaccin risque d’avoir de la difficulté à être approuvé. Mieux vaut que les effets indésirables soient aussi inconnus que possible.

Cette norme explique également ce qui pourrait être considéré comme des bizarreries dans la conception des essais : par exemple, pourquoi les promoteurs / développeurs de vaccins n’ont pas collecté de données pour savoir si les vaccins empêchaient la transmission de la maladie. Les promoteurs de vaccins n’étaient pas non plus tenus de présenter des données statistiquement significatives sur la prévention des hospitalisations (maladies graves) et des décès.

Fondamentalement, la FDA a reçu le feu vert statutaire pour approuver tout ce qu’elle voulait approuver, avec un minimum de données réelles. C’est ainsi que l’opération Warp Speed ​​pourrait même être conçue.

Le plus important, du point de vue de la FDA, a donné une couverture à l’agence. On ne demande pas à la FDA d’agir en tant que régulateur. Tout ce qu’il faut pouvoir dire, c’est que le potentiel de bénéfice dépasse les risques potentiels, et tant qu’on en sait peu sur les vaccins, ils peuvent dire que leur approbation était basée sur les meilleures preuves disponibles à l’époque. C’est bien sûr une autre raison de la rapidité: les vaccins doivent être approuvés avant que des données significatives sur l’innocuité et l’efficacité ne s’accumulent qui pourraient leur nuire.

Le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, et le directeur du CBER (Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA), Peter Marks, se sont mis sur la pointe des pieds et ont dissimulé cela …