Brève. Le Professeur Paul Trouillas réagit au sujet du SARS-CoV-2 en France

Le Professeur Paul Trouillas, chirurgien neurologue, est l’une des plus grandes sommités du microcosme médical lyonnais. D’abord intéressé par les tumeurs cérébrales et leur traitement chirurgical, un geste hautement risqué, il oriente ses travaux vers une forme d’ataxie d’origine génétique, la maladie de Friedreich, dont la cause première est une mutation sur le gène codant pour une petite protéine régulant le métabolisme du fer dans la mitochondrie. Praticien hospitalier Paul Trouillas s’intéresse ensuite aux accidents vasculaires cérébraux et il met au point à Lyon un traitement d’urgence par thrombolyse qui sera très rapidement une référence mondiale. Le Professeur Trouillas est toujours actif bien que retraité et il a consenti à une interview auprès du journal France-Soir que je vous conseille vivement de regarder ou écouter. Les propos du Professeur Trouillas éclairent chaque citoyen sur la totale incurie et les incohérences répétées du gouvernement français au sujet de la prise en charge de l’épidémie de SARS-CoV-2. Selon le Professeur Trouillas près de 18000 morts auraient pu être éviter sans oublier les traitements au Rivotril de nos « vieux » qui, selon lui ressemblent à des euthanasies massives et délibérées. À regarder ou écouter absolument !

