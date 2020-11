Du suicide français à l’extermination mondiale (par Christophe Claudel)

Remarques. J’ai prévenu Monsieur Claudel de mon désir de faire figurer dans mon propre blog son article. Je me suis limité à la correction de quelques fautes de frappe et j’ai laissé entre parenthèses et caractères italiques ce que signifiait le néologisme « mougeons ». J’ajouterai que j’apprécie son franc-parler … je n’aurais jamais osé.

Je suis profondément révolté. Profondément dégoûté. Et profondément en colère. Je vis en Suisse depuis cette année, mais chaque fois que je reviens à Paris je n’en crois pas mes yeux. Je ne reconnais plus mon pays, aujourd’hui totalement abruti, anémique, léthargique, gavé de Tranxène 50 télévisuel.

Je ne supporte plus tous ces imbéciles masqués dans les rues. Ces moutons décérébrés et complices d’une dictature qui les étouffe à petit feu. Ces petits collabos qui font des bonds comme des cabris quand je les croise sur le trottoir. Ou qui me fusillent d’un regard accusateur parce que je refuse de porter cette muselière absurde et inutile, symbole de soumission et de capitulation.

Je ne supporte plus ces petit kapos miliciens de la Pensée unique qui me harcèlent sur les réseaux sociaux en scandant les slogans de la propagande d’Etat.

Je ne supporte plus ces « experts » de plateau à peine trentenaires, dont certains n’ont aucun titre pour oser contester l’expérience des plus éminents spécialistes en épidémiologie mondiale. Comme le pauvre Professeur Raoult, contre qui la Caballe scientifique et médiatique a viré à une sinistre farce de foire.

Je ne supporte plus ces journalistes des médias officiels qui ont vendu leur âme au diable et déroulent comme des robots un plan d’ingénierie sociale tellement grossier qu’il prêterait à rire si l’enjeu n’était aussi dramatique.

Je ne supporte plus ces médecins pourris jusqu’à l’os par Gilead, comme cette grosse pouffe de Karine Lacombe, une pute pharmaceutique à 200.000€, qui depuis le début aligne mensonges sur mensonges sur tous les plateaux télé.

Je vomis tous ces politiques couards et silencieux qui tremblent pour leur profil de carrière. Et qui s’alignent sagement, comme le pape d’ailleurs, sur la propagande sanitaire des gouvernements. Mis à part deux ou trois souverainistes de droite comme Asselineau ou Philippot qui n’ont aucune chance d’être élus, aucun n’a aujourd’hui les couilles de dire au peuple la vérité. Même pas Marine Le Pen, championne de l’anti-système en 2017 devenue la poupée Barbie du groupe Bilderberg. Et sa caution « patriotique », totalement sous le contrôle MK Ultra des maîtres du monde, en planque comme alternative au cas où Macron se vianderait trop méchamment d’ici 2022.

Ne parlons pas de la gauche, totalement absente des débats et tout juste bonne à servir la soupe comme un seul homme aux islamistes.

Mais surtout je suis sidéré, outré et démoralisé par l’apathie de ce peuple français. Qui depuis la raclée adressée par les robocops de la Kommandantur macronienne aux Gilets jaunes reste fasciné comme des veaux par l’hologramme de terreur qu’on leur donne à bouffer chaque jour depuis un an avec cette épidémie bidon.

Quoi ? Le « pays des droits de l’homme », l’orgueil et la conscience du monde, la France des beaux esprits, des intellos contestataires, rebelles, anti-ceci ou cela, ne serait donc plus qu’un zoo consumériste en voie d’extinction, tout juste bon à se réveiller de son énième confinement docilement accepté pour aller acheter son sapin de Noël et sa tranche de foie gras chez Auchan, ou sortir sa Visa à l’approche du Black Friday ?

Quel ramassis de trous du cul mous et baveux !

Mais comment avons-nous pu en arriver là ?

Il faut dire que quand l’horizon du François Moyen se limite à Aya Nakamura ou Cyril Hanouna pour la conscience du populo, « On n’est pas couché » pour les beaufs qui s’imaginent avoir une culture, ou le très macroniste Raphaël Enthoven tout droit sorti du film « Ridicule » pour les bobasses germanopratines, il y a de quoi déprimer.

Quand je songe que le mouvement des Gilets jaunes était parti de revendications des chauffeurs routiers pour quelques centimes sur les prix des carburants… Aujourd’hui nous voilà face à une dictature mondiale dont le but est de tétaniser les peuples et de ruiner la planète pour instaurer leur Nouvel Ordre Mondial, de reprogrammer notre ARN avec des vaccins frelatés imposés de force à 7.8 milliards de Terriens, de nous tracer grâce à des nano-puces insérées pour l’éternité dans notre corps, d’imposer un contrôle totalitaire sur l’humanité, et de se livrer à toutes sortes d’expériences transhumanistes en nous fichant des patchs de silicium dans le cerveau. Et le seul questionnement existentiel des nouveaux mougeons* c’est de s’interroger pour savoir s’ils vont commander un masque en tissu Luis Vuitton ou Gucci sur Amazon. ( *mougeons = moutons-pigeons)

La tentation est grande parfois de se dire face à cet Océan de merde et de connerie, laisse tomber et après moi le déluge !

Mais non, ça n’est pas possible. Quand on a comme moi consacré presque toute sa vie à se battre pour des causes on ne peut pas abdiquer ainsi et se désintéresser du sort d’une humanité promise par ailleurs à être à 90% anéantie.

J’avais lu à sa sortie avec un certain agacement « Le suicide français » de Zemmour. Un réquisitoire implacable contre le déconstructionnisme des bobos et ses conséquences, qui avait en quelques décennies ruiné la France. Sauf que là il ne s’agit plus de déconstruire mais carrément de détruire. Au rouleau compresseur. A commencer par les consciences. Puis les sociétés, les nations, les États, et enfin les infrastructures économiques et financières mondiales. Et cette fois-ci l’enjeu n’est plus la France ou sa place dans le monde, mais le monde lui-même. Et la place de l’humanité dans ce monde effroyable, orwellien, qu’on est en train de mettre en place sous nos yeux aveugles ou incrédules.

Je continue de croire que cette humanité à laquelle j’appartiens n’a qu’un seul avenir possible. Un avenir radieux, lumineux, pacifique, unitaire et fécond.

Je crois profondément à l’Eveil de la conscience planétaire. J’y œuvre à ma façon et à mon niveau depuis longtemps.

Faut-il donc pour que cet éveil advienne que l’humanité s’effondre tout d’abord dans un abîme de ténèbres ?

Elle en prend en tout cas le chemin. Et même s’il faut tout faire pour que ce cauchemar qui pourrait lui être fatal ne se réalise pas, le pari de l’en relever paraît on ne peut plus compromis à mesure que le sablier du compte à rebours machiavélique se vide inexorablement.

Prenons donc tous garde à notre beau pays ! Et à ce qu’il représente. Et pour cela prenons garde à préserver notre esprit de la plus grande entreprise de manipulation et d’assujettissement spirituel jamais entreprise dans toute l’Histoire humaine. Et prenons garde ainsi de ne pas nous voir bientôt transformés de moutons de Panurge en moutons du Sacrifice.

