Le magazine Le Temps de Genève n’apprécie pas le documentaire de Christophe Cossé « Hold-Up »

Copié-collé de l’article du Temps de ce 14 novembre 2020 :

«Hold-up», un coup de force complotiste

Un documentaire français, sorti cette semaine, profite du chaos de la crise sanitaire pour avancer des allégations douteuses. Un nouveau palier dans la propagation des théories complotistes

Des intervenants à l’air grave s’expriment devant un fond noir, leur discours est accompagné d’une sombre mélodie. Le documentaire « Hold-up » respecte les codes du genre, lui donnant l’allure d’une enquête implacable. Ce film de 2h43, d’abord commercialisé sur Vimeo avant de se répandre gratuitement sur le web, prétend révéler une « manipulation » mondiale de la crise sanitaire. Un succès immédiat sur les réseaux sociaux, et l’engouement se confirme sur le plan économique : une campagne de financement participatif a permis de récolter près de 183 000 euros sur la plateforme Ulule, soit plus de 197 000 francs. A cette somme s’ajoute une deuxième levée de fonds de 100 000 euros sur Tipee, une opération qui n’a pas encore été validée par les responsables du site. De quoi assurer la viabilité du projet et drainer une large audience.

« Le pitch initial était principalement positionné sur le mode « d’autres voix sont possibles » et le propos s’est politisé au fur et à mesure de la campagne. Avec le succès que l’on sait », regrette sur Twitter Alexandre Boucherot, directeur de Ulule, qui annonce reverser « l’intégralité de la commission perçue » par son entreprise à une association de défense de l’information. Cet objet polémique suscite un profond malaise. « Hold-up » vient répondre à une angoisse nourrie par le chaos de la pandémie. Dans cette période difficile, les autorités publiques tergiversent et annoncent des mesures lourdes et impopulaires, comme le confinement ou le port obligatoire du masque. « Pourquoi en quelques semaines la population s’est retrouvée prise en otage par des discours contradictoires de scientifiques ? » se demande la voix off du documentaire dans l’introduction.

« Grande réinitialisation »

Une thèse conspirationniste se dessine pour répondre à cette interrogation suspicieuse. « On a l’impression de vivre une expérience de psychologie sociale en visionnant ce film. C’est un millefeuille argumentatif pour provoquer un effet de sidération ou de colère, cela va de la gravité de la pandémie à l’arrivée d’un nouvel ordre mondial », analyse Mathias Girel, maître de conférences en philosophie à l’Ecole normale supérieure et spécialiste du sujet. A en croire le documentaire, le Forum économique mondial, qui se tient chaque année à Davos, utilise le Covid-19 dans le cadre d’un plan machiavélique pour « soumettre l’humanité ». Nom de l’opération : le Great Reset (« Grande Réinitialisation » en français). Une interprétation fallacieuse de l’initiative de Klaus Schwab, président de l’organisation internationale, que ce dernier présentait dans une tribune publiée en juin dans Le Temps. Il s’agit, en quelques mots, d’un appel à une refonte du capitalisme en misant sur l’égalité, la durabilité et l’innovation.

Commentaire de votre serviteur. Normal que la ville de Genève s’affole puisque parmi les quelques 50 organisations internationales qu’elle héberge il y a l’OMS, le World Economic Forum (Davos), l’IPCC sans oublier de mentionner les dizaines de milliers de lobbyistes et les agents secrets qui gravitent autour de ce microcosme de saveur internationale, la ville aux géraniums et aux multiples établissements bancaires. Même si le documentaire dont il est question ne concerne que la France, il pourrait gravement éclabousser la réputation de la ville de Calvin … J’ai fini par visionner ce samedi la totalité du documentaire dont j’approuve personnellement la totalité des propos abordés, opinion que je ne partage qu’avec moi-même.