Brève. SARS-CoV-2 au Japon, informations complémentaires

Je rappelle à mes lecteurs que le Japon compte 125 millions d’habitants, 92 % de la population vit dans des villes (je m’étais trompé dans un précédent billet) et enfin que 30 % de la population a plus de 65 ans. Toutes ces données proviennent du site cia.gov . Le nombre quotidien de décès au Japon est de 3493 à peu près identique au nombre de décès quotidiens en France rapporté à la population française, 1709 morts par jour. À ce jour il y a eu au Japon 1847 morts à la suite de l’infection par le SARS-CoV-2 alors que le pays n’a jamais confiné sa population ni rendu le port du masque obligatoire. Ce nombre de décès est sensiblement égal à la moitié du nombre moyen de morts quotidiens au Japon. Étalé sur 365 jours il n’y a donc aucune différence statistique, coronavirus ou pas

À ce jour également il y a eu en France 42600 morts en raison de la grippe coronavirale alors que le gouvernement français a porté atteinte d’une manière contraire à la Constitution et d’une manière intolérable aux libertés individuelles dans le but de juguler cette épidémie. Si on effectue le même calcul que celui appliqué au Japon, le SARS-CoV-2 aura donc provoqué peu ou prou un excédent de mortalité sur l’année de 25 décès par jour, la belle affaire !

Rien n’a été fait en France pour dépister, isoler et traiter précocement les personnes atteintes par le SARS-CoV-2 comme cela a été fait systématiquement au Japon, en Corée et à Taïwan, trois pays proches de la Chine qui avaient gardé en mémoire la première grippe à coronavirus de 2001 dite SARS-CoV-1 et s’étaient donc préparé à l’éventualité d’une nouvelle épidémie du même type. Les populations, déjà habituées à porter spontanément un masque en cas de symptômes grippaux ou de simples rhumes non pas pour se protéger mais pour ne pas contaminer leur entourage, ont largement contribué au succès indéniable de leur maîtrise de cette grippe.

Hier, mon fils résidant à Tokyo me disait que 4 morts le 11 novembre dans tout le pays en raison du SARS-CoV-2 avait fait la une du journal télévisé, 4 morts s’ajoutant aux 3493 décès quotidiens en moyenne, toutes causes confondues (ce vendredi 13 Novembre : 10 morts) … À ce jour enfin le Japon a rétabli ses liaisons aériennes avec les pays jugés sécurisés mais les voyageurs en provenance d’Europe devront encore attendre compte tenu de la gestion catastrophique de cette épidémie dans la presque totalité de ces pays. Si les Français, les Espagnols, les Italiens, etc souffrent moralement et matériellement de cette grippe ils doivent demander des comptes à leurs gouvernements qui se sont révélés être des incapables en comparaison des pays d’Extrême-Orient que j’ai cité plus haut, pays auxquels il faut également ajouter la Chine …