Nouvelles du SARS-CoV-2 , les traitements préventifs et curatifs

J’ai découvert un peu tardivement un site international qui synthétise toutes les donnes disponibles relatives aux différents traitements utilisé dans le monde pour combattre la grippe à SARS-CoV-2. Ce sont des statisticiens associés à des médecins et des biologistes qui collectent toutes les informations publiées dans les revues scientifiques et médicales dans le monde entier. Les approches médicamenteuses sont classées en 7 rubriques : hydroxychloroquine, Ivermectine, vitamine D, zinc, Regeneron-CoV2, LY-Cov et Remdesivir. L’hydroxychloroquine (HCQ) est un dérivé de la chloroquine dont la toxicité est moindre que la molécule parente, l’Ivermectine est un anti-helminthes également utilisé pour soigner la giardiase provoquée par un protozoaire, le zinc est un oligo-élément vital pour tous les êtres vivants puisqu’il intervient comme cofacteur de nombreux enzymes essentiels du métabolisme général, le REGN-COV2 est un cocktail d’anticorps monoclonaux dirigés contre le SARS-CoV-2 produit par la firme Regeneron, le LY-CoV est un anticorps monoclonal produit par la firme Lilly et enfin le Remdesivir est un anti-viral de la firme Gilead. Le site https://c19ly.com répertorie en temps réel tous les résultats concernant ces 7 approches thérapeutiques pour circonscrire la grippe à SARS-CoV-2, associées ou non. Presque toutes les publications sont accessibles gratuitement aux utilisateurs de ce site. Les vaccins en cours d’étude ne sont pas inclus dans ce ce site. L’Azithromycine n’est pas incluse sur ce site car il s’agit surtout d’un antibiotique largement utilisé pour traiter les infections pulmonaires bactériennes malgré le fait que cette molécule présente également des propriétés antivirales. Je rappelle à mes lecteurs que l’Ivermectine est très largement utilisée dans la totalité des pays tropicaux pour soigner toutes sortes de maladies parasitaires. L’Ivermectine est également toxique pour divers arthropodes et cette molécule est interdite en France pour traiter les punaises de lit et les poux.

En ce qui concerne l’HCQ et l’Ivermectine comme anti-viraux dirigés contre le SARS-CoV-2, ces deux molécules sont interdites en France pour cette application spécifique. Nul ne sait quelles sont les motivations des membres (innombrables) de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Il semble que ces personnages sont incapables de lire une publication scientifique en anglais ou pire encore qu’ils ne savent simplement pas lire du tout ! Au sujet de l’HCQ le site dont il est question ici (lien rappelé en fin de billet) met clairement en évidence le fait que les pays qui n’ont jamais ou mal utilisé l’HCQ associée ou non à l’azithromycine et au zinc ont tous rencontré des difficultés pour contrôler l’épidémie de SARS-CoV-2. Quand j’écris « mal utilisé » ce rappel tient au fait que ce produit doit être utilisé au stade précoce de la grippe coronavirale comme l’ont indiqué les biologistes chinois, protocole largement précisé, étudié en détail et utilisé quotidiennement au sein de l’IHU de Marseille en France. Une utilisation rationnelle de ce produit, seul ou associé, nécessite une organisation très précise de dépistage précoce de cette grippe d’un type nouveau, de la fièvre et une toux sèche persistante étant deux symptômes suffisants dans de nombreux cas pour que le médecin praticien de ville décide de mettre en oeuvre ce traitement et si le patient souffre d’anosmie il n’y a plus de doute en l’absence de test RT-PCR.

En examinant la carte mondiale d’utilisation de l’HCQ celle-ci, exception faite de l’Afrique où l’HCQ est utilisée en prophylaxie de la malaria, ne reflète pas le nombre de morts ni de « cas ». Force est de constater que l’utilisation rationnelle de l’HCQ n’a pas été mise en place systématiquement puisque c’est le seul traitement curatif connu à l’heure actuelle contre ce virus alors que la Chine l’avait mis en place très tôt après l’explosion de malades dans la ville de Wuhan dans la totalité du pays. Les autorités politiques françaises sont doublement responsables de la mauvaise gestion de l’épidémie dans ce pays avec le nombre de morts que l’on connait (voir note en fin de billet). Il est vrai que l’âge médian des victimes du SARS-CoV-2 en France comme dans d’autres pays européens est d’environ 82 ans, toutes présentant de lourdes co-morbidités, ce n’est pas une raison pour avoir systématiquement et sous de faux prétextes inavouables entravé l’utilisation de l’HCQ au stade précoce de la maladie. Tous ces personnages peu recommandables devront un jour rendre des comptes à la population et pas seulement en France pour entrave à la liberté de prescrire des médecins praticiens et mise en danger de la vie d’autrui. Avec une utilisation rationnelle de l’HCQ presque 600000 décès auraient pu être évités dans le monde … Il faut remercier les grandes firmes pharmaceutiques qui ont dicté leur loi aux gouvernements parce que l’HCQ ne peut en aucun cas être une source de profit pour ces firmes.

Liens : https://c19study.com et https://ici.radio-canada.ca/info/2020/coronavirus-covid-19-pandemie-cas-carte-maladie-symptomes-propagation/

Note. La Chine a comptabilisé 4741 décès provoqués par le SARS-CoV-2 et cette donnée est contestée dans le monde entier (relire sur ce blog le billet au sujet de la Chine : https://jacqueshenry.wordpress.com/2020/09/29/nouvelles-du-coronavirus-japon-et-chine/ ). Je n’ai aucune raison objective de contester ces données. Avec seulement 7 morts Taïwan, avec 24 millions d’habitants, a fait encore mieux que la Chine continentale, alors qui a contesté les données de Taïwan ? Parce que c’est une démocratie alliée des Etats-Unis ?