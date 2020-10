Le Parlement européen a entériné le suicide de l’Europe

Le Parlement européen est très loin de rassembler la fine fleur des politiciens et des économistes de l’Europe. Ce Parlement est une réunion d’opportunistes mus par leurs convictions idéologiques, de mauvais médecins, de mauvais agriculteurs, ceci à de très rares exceptions près, des exceptions qui confirment la règle. Ce parlement est une vraie poubelle, selon le nom du Préfet de la Seine Eugène Poubelle qui institua un ramassage des ordures ménagères à Paris. Il est triste de constater que Paris ressemble aujourd’hui à ce que cette ville était avant le décret du Préfet datant de 1883 mais c’est hors-sujet. Tous ces clowns du Parlement européen qui se sont attribué des salaires exorbitants sur le dos des contribuables européens s’en donnent à cœur joie pour voter des décisions absurdes allant à l’encontre du bon-sens le plus élémentaire. La dernière trouvaille de ce Parlement a eu lieu le 6 Octobre 2020, un jour qui fera date dans l’histoire de l’Europe tant les conséquences faciles à prévoir seront suicidaires pour l’ensemble de l’Union européenne. Il s’agit de la loi européenne sur le climat concoctée par les idéologues crypto-gauchistes agissant la main sur le cœur pour sauver la planète et son climat et en premier lieu l’Europe (lien).

Venons-en aux données récentes relatives aux émissions de carbone par l’Union européenne. Entre 1990 et 2018 ces émissions ont été réduites de 25 %. Une grande part de cette réduction eut lieu au cours des années 1990 après la chute du mur de Berlin et la fermeture d’une grande partie de l’industrie lourde des « démocraties populaires » de l’ex-bloc soviétique que les délocalisations subséquentes de certaines industries des pays de l’ouest de l’Europe n’ont pas compensé. La crise financière de 2008-2009 a réduit ces émissions de 548 millions de tonnes d’équivalent CO2, essentiellement en raison de la paralysie totale du secteur du bâtiment entrainant une chute de la production de ciment, un très gros contributeur à ces émissions. Au cours de la dernière décennie les émissions de carbone ont encore chuté de 468 Mt d’équivalent CO2 pour atteindre au cours de l’année 2018 quatre mille deux cent trente deux millions de tonnes de carbone équivalent CO2.

Pour atteindre l’objectif 2030 soit une réduction globale de 60 % de ces émissions il sera donc nécessaire de réduire encore de 53 % ces émissions de carbone ! Il est évident que personne au Parlement européen n’a la moindre idée claire de la stratégie à adopter en Europe pour atteindre en 10 ans cet objectif car il sera nécessaire d’effacer encore 1971 Mt d’équivalent CO2. Ces décisions du Parlement immédiatement officialisées par la Commission à la tête de laquelle se trouve Ursula von der Leyen, qui ne cache plus sa sympathie sans conditions pour les partis « verts », ressemblent à une mauvaise blague. Il est opportun de rappeler ici que la croissance économique est directement liée à la consommation d’énergie. Sans énergie, il ne faut pas rêver, il n’y a pas de croissance économique. Le graphique ci-dessous révèle deux choses. La consommation d’énergie aux USA n’a cessé d’augmenter depuis 1990 jusqu’à la crise des subprimes puis elle a stagné. En Europe cette consommation est aujourd’hui (2019) inférieure à ce qu’elle était en 1990. Pour quelle raisons ? D’une part l’Europe s’est globalement « désindustrialisée », en plus de l’industrie lourde toutes les technologies de pointe européennes ont disparu ou ne sont plus que l’ombre d’elles-mêmes, je pense au savoir-faire français dans l’électro-nucléaire qui peine toujours à renaître avec les deux EPRs qui ne sont toujours pas opérationnels, tant en Finlande qu’en France. L’Europe ne produit plus de rails de chemin de fer, ils sont importés de Chine. Les Chinois doivent vraiment en rire …

Opter comme l’a acté le Parlement européen pour des énergies renouvelables afin de réduire l’empreinte carbone de l’Europe qui ne représente que 7,5 % du total mondial est une décision stupide qui va accélérer la ruine de l’Europe, la paupérisation de ses peuples créant de graves troubles sociaux qu’aucun de tous ces politiciens totalement incompétents n’a osé imaginer car ils en sont bien incapables.

Source et illustrations: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-parliament-votes-for-60-carbon-emissions-cut-by-2030/