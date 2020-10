Nouvelles des îles Canaries … et de France

En un mois près de 20000 immigrants clandestins ont accosté sur les côtes de l’archipel des Canaries. Ils ont été parqués dans des hôtels vides, mis en quarantaine, nourris et logés par les contribuables locaux, avant d’être expédiés par avion vers Madrid. Ils seront ensuite lâchés dans la nature et leur destination rêvée est … la France, un véritable pays de cocagne. En effet ils y trouveront une assistance sans limite, un logement, une assiette pleine à chaque repas, une couverture sanitaire totale (avec carte vitale), des soins auxquels certains Français n’ont même pas accès … sans parler de la fraude organisée par l’administration française à la carte vitale (plus de 5 millions de cartes vitale fantôme ouvrant à toutes sortes de prestations sociales) qui coûte au bas mot 50 milliards d’euros aux contribuables français (selon Charles Prats : https://www.youtube.com/watch?v=htX6JUcYMd8 ). Et pendant ce temps-là le gouvernement français néglige ses « vieux » comme l’indique l’affichette ci-dessous à méditer.

Notes : AME = aide médicale d’Etat à 100 % exclusivement réservée aux immigrants clandestins sans papiers. Rapport de la Cour des Comptes de Septembre 2020 : https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-09/20200908-rapport-Lutte-contre-fraudes-prestations-sociales_0.pdf . À la lecture de ce rapport l’évaluation citée par Charles Prats est optimiste, le montant qui disparaît chaque année serait plus proche de 70 milliards. Donc, l’Etat français « fait de l’humanitaire » sur le dos des contribuables …