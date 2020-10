Ce n’est plus une surprise pour les Français mais également pour de nombreux pays du monde de constater que les pays occidentaux « les plus riches » ont été les plus affectés par l’épidémie de SARS-CoV-2. Les deux exceptions en nombre de cas et nombre de morts sont le Brésil et l’Inde, deux pays où l’économie informelle est telle que tout confinement ou toute mesure dite de distanciation n’ont pu être mis en place au risque de ruiner l’économie. L’illustration ci-dessous est révélatrice : les pays les plus touchés par la pandémie se trouvent en Europe, hors USA, et par ordre décroissant la France, l’Espagne, la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et la République tchèque. Que s’est-il passé dans ces pays ? C’est simple, très simple, les dirigeants politiques, conseillés par des personnalités incompétentes qui suivaient à la lettre les recommandations de l’OMS, ont fait n’importe quoi parce que les recommandations de cet organisme onusien s’appuyaient sur les projections délirantes d’un certain Neil Fergusson lien sur ce blog) dont le manque de probité scientifique n’est même plus à démontrer. Le Président français parla d’immunité de groupe au début de la mise en place du confinement très strict qui ruina l’économie du pays. Il ne savait pas de quoi il parlait et ce n’est certainement pas en confinant toute la population que cette immunité de groupe pouvait être atteinte.

En effet, le confinement eut pour effet d’enrayer la dispersion du virus et cette dispersion naturelle dont l’effet aurait été d’atteindre une immunité de groupe n’eut pas lieu, elle a tout simplement été reportée à plus tard. Nul ne sait quelle aurait été en France l’évolution de l’épidémie sans confinement comme cela avait été le choix de la Suède et dans une moindre mesure de l’Allemagne, la Suède ayant été sauvagement critiquée pour sa gestion, le mauvais élève de l’OMS. Il se trouve qu’aujourd’hui la Suède n’aura même pas besoin de faire vacciner sa population car l’immunité de groupe a été largement atteinte !

Comme je l’ai écrit dans un autre billet sur ce blog la Chine a découvert la bi-thérapie hydroxychloroquine + azithromycine à la suite d’études réalisées avec le virus SARS-CoV-1 et l’a systématiquement appliquée à la population dès l’apparition de signes de fièvre, coronavirus ou pas, puisque ces deux produits, aux posologies préconisées, ne présentent aucun danger pour les malades. Ce traitement curatif si le malade est traité précocement a été utilisé à Marseille avec le succès global que l’on sait bien que des malades aient vu leur état s’aggraver pour diverses raisons, en particulier leur âge avancé assorti de comorbidités des toutes les façons fatales. Je rappelle ici que l’âge médian des personnes décédés du SARS-CoV-2 est de 82 ans en France.

Les autorités politiques françaises ont adopté dès le début une attitude franchement hostile à la bi-thérapie utilisée à Marseille en suivant – il valait mieux qu’elles se couvrent – les recommandations de l’OMS, un organisme gangrené par la corruption active du lobby pharmaceutique international. Et comme de nombreux décideurs politiques français, dont en particulier le conseil scientifique de pacotille mis en place à l’occasion de cette épidémie, sont également corrompus par ce même lobby de la pharmacie alors l’hydroxychloroquine a été déclarée vénéneuse voire létale et ainsi interdite.

Le Ministre de la santé du Sénégal ne s’est pas privé de critiquer les politiciens français, se demandant si la population sénégalaise devait suivre à la lettre les recommandations du gouvernement français sachant que la malaria est endémique dans son pays. Il faut ajouter que les autorités françaises se sont également ridiculisées dans tous les pays francophones d’Afrique sub-sahélienne au sujet de l’hydroxychloroquine et ceci d’autant plus que de nombreux étudiants-chercheurs de ces pays africains francophones viennent faire leurs études à l’IHU de Marseille ! Enfin, cerise sur le gâteau, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) a accordé une autorisation pour le Remdesivir (Gilead) pour traiter à titre préventif et curatif la grippe à SARS-CoV-2 alors que cette molécule est très coûteuse, deux cent fois plus que l’hydroxychloroquine, et provoque des lésions rénales irréversibles. Dans le même document cette agence a tout simplement interdit la vente et la prescription de l’hydroxychloroquine pour traiter le SARS-CoV-2. La seule motivation sous-jacente à ces décisions est qu’une boite de ce dérivé de la chloroquine coûte moins cher qu’un paquet de cigarettes, alors que le Remdesivir … seul son prix extravagant est efficace pour enrichir les laboratoires pharmaceutiques et leurs actionnaires.

Après toutes les décisions contradictoires prises lors de la première vague de grippe à SARS-CoV-2 et les dernières turpitudes de l’une des administrations gouvernementales françaises il est tout à fait normal que la population se trouve aujourd’hui au bord de la révolte : le gouvernement français, globalement corrompu, est intellectuellement aux abonnés absents, la population n’accorde plus sa confiance au pouvoir politique et des évènements incontrôlables pourraient précipiter une situation contre laquelle le pouvoir n’aura plus de moyens de contrôle sinon un bain de sang. Les clowneries du Président français à propos de la Turquie risqueraient bien de coûter très cher à tous les Français et indépendamment du SARS-CoV-2 aggraver encore plus violemment la crise sociale française …

