Fait divers. USA : enlèvement fœtal se terminant par une injection létale

Article de Michael Cook paru sur son site BioEdge le 24 octobre 2020. Remarque liminaire : je ne suis pas un adepte des faits divers mais celui-ci m’a paru tellement exceptionnel qu’il méritait d’être noté.

La peine capitale soulève toujours des questions de bioéthique, mais il y a peu de cas plus frappants que celui Lisa Montgomery, qui doit être exécutée par injection létale dans un pénitencier fédéral de Terre Haute, dans l’Indiana, le 8 décembre prochain.

Le crime de Mme Montgomery était horrible (voir le lien pour plus de détail, en anglais). En 2004, elle a conduit du Kansas jusqu’au Missouri voisin pour rencontrer une femme enceinte de près de neuf mois nommée Bobbie Jo Stinnett. Elle a étranglé Mme Stinnett, a coupé le bébé de son ventre (en quelque sorte une césarienne post mortem) et est retournée à la maison où elle a affirmé que le bébé, vivant, était le sien.

Elle a été rapidement arrêtée et accusée d ‘ « enlèvement ayant entraîné la mort », ce qui est un crime fédéral. Elle sera la première femme à être exécutée dans une prison fédérale depuis 67 ans. Il s’agit d’un crime très rare, mais selon Wikipédia, « un enlèvement de fœtus » semble se produire tous les deux ans aux États-Unis.

Sans surprise, Mme Montgomery avait un parcours très perturbé. Son beau-père l’a violée à plusieurs reprises dès l’âge de 11 ans. Sa mère l’a prostituée à des hommes plus âgés. Elle a épousé son demi-frère à l’âge de 18 ans, a eu quatre enfants de lui, puis a subi des pressions pour une stérilisation involontaire.

Sandra Babcock, du Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, reconnaît que les faits du crime sont incontestables, mais soutient que Mme Montgomery est trop perturbée mentalement pour mériter d’être exécutée :

« Selon ses avocats, Lisa continue de souffrir d’une maladie mentale qui déforme la réalité, et c’est à elle seule une raison de suspendre son exécution. Le Dr Katherine Porterfield, une spécialiste renommée de la torture et des traumatismes, a déclaré que l’impact des abus sexuels de Lisa était « massif » et que son trouble dissociatif était l’un des cas les plus graves qu’elle ait jamais vus. Mais la question la plus profonde est la suivante : les États-Unis devraient-ils exécuter une femme dont les antécédents de torture sexuelle et de prostitution des enfants ont été rejetés comme « l’excuse de l’abus » et dont les faibles compétences parentales ont été présentées au jury comme l’une des raisons de la tuer? »

Lien : https://www.news.com.au/lifestyle/real-life/true-stories/court-documents-reveal-excuse-womb-raider-lisa-montgomery-used-in-attempt-to-avoid-death-penalty/news-story/58c848e217c6d024d3c28f2f43eac9dc

Commentaire de votre serviteur. Je doute que David Cronenberg, spécialiste des films d’horreur puisse encore avoir l’audace d’imaginer un film à partir d’un tel fait divers. Pour les non-anglophones il faut préciser que cette femme a prémédité ce crime défiant l’entendement. Elle avait subi sous la contrainte une ligature des trompes et rencontra sa future victime lors d’un marché aux chiens. Elle simula une grossesse pendant plusieurs mois à son second époux qui ignorait peut-être qu’elle ne pouvait plus avoir d’enfant, sympathisa avec sa future victime et vint lui rendre visite pour voir le chien qu’elle avait acheté alors qu’elle savait que celle-ci était presque au terme de sa grossesse. Un vrai scénario de film d’horreur …