France : SARS-CoV-2 et corruption

Comme on pouvait s’y attendre l’Agence Française de Sécurité du Médicament (ANSM), un organisme étatique opaque constitué de 1000 salariés faisant appel à 2000 experts et qui coûte « un pognon de dingue » a rendu son verdict sans appel le 21 octobre : contrairement au Remdesivir l’hydroxychloroquine ne peut pas être utilisée pour traiter au stade précoce les malades atteints de SARS-CoV-2. Pourtant l’efficacité de ce traitement associé à l’azithromycine a été prouvé par plus d’une centaine de laboratoires et services hospitaliers dans le monde concernant près de 4 milliards de personnes. Les « sages » de l’ANSM ont assorti l’AMM accordée au Remdesivir de conditionnelle, on ne sait jamais, il faut protéger ses arrières.

Pour ce qui est de l’hydroxychloroquine, la demande avait été déposée par les Professeurs Raoult et Brouqui, respectivement infectiologues à l’IHU et au CHU de la Timone de Marseille. Ça sent la corruption à plein nez, du moins pour ceux qui ne sont pas frappés d’anosmie en raison du SARS-CoV-2 ! On ne peut pas dire que l’ANSM soit un organisme au dessus de tout soupçon, loin de là. Par le passé ces « sages » qui coûtent un pognon de dingue se sont distingués par des décisions sentant à des lieues à la ronde le conflit d’intérêt glauque. Les scandales du Mediator et du Levothyrox en constituent une preuve flagrante.

Les contribuables français apprécieront que ces compères aux portefeuilles bien garnis par les laboratoires pharmaceutiques préfèrent autoriser des médicaments qui coûtent un pognon de dingue plutôt que des génériques qui ont été utilisés dans plus de 60 pays dans le monde pour combattre avec succès la grippe à SARS-CoV-2. Dans ces conditions il y aura encore plus de morts dans les prochains mois si la deuxième vague hivernale se confirme et ces contribuables n’auront que leurs yeux pour pleurer en constatant que leurs impôts, déjà nombreux et variés, continueront à augmenter, car ce sont eux qui paieront pour les décisions stupides de l’ANSM, il ne faut pas se leurrer.

Le lobby ultra-puissant de la pharmacie l’a bien compris : les contribuables de tous les pays développés, en particulier européens, sont une mine d’or inépuisable. Alors préparez-vous à mourir dans la joie, le portefeuille vide …

Source partielle : France-Soir