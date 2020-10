Brève. Actualités françaises : un couvre-feu !

Le gouvernement français dirigé par Pierre* Castex sous la direction de Philippe* Macron a choisi comme modèle de gouvernance le régime de Vichy. On y est, et comme ici en Espagne, Francisco* Sanchez, qui n’a pas plus d’imagination que les deux Français ci-dessus mentionnés, s’inspire des mesures prises par le gouvernement français et en fait des copié-collé à quelques jours d’intervalle. Je ne sors jamais le soir et s’il y a un couvre-feu ici à Santa Cruz de Tenerife je m’en moque.

Je prends un avion ce vendredi pour la première fois depuis un an pour aller faire une petite visite à l’une de mes nièces au sud d’Alicante et ce bref billet a aussi pour but d’informer mes fidèles lecteurs que pendant 4 jours j’ai décidé d’être totalement déconnecté du monde extérieur. J’en profiterai pour terminer la lecture du pavé d’Emmanuel Todd « L’origine des Systèmes Familiaux » à mes heures perdues … Donc, prochain billet mardi 20 octobre, bon week-end !

* Allusions à Pierre Laval, Philippe Pétain et Francisco Franco : le fascisme est de retour.