Retour sur l’usage abusif des tests PCR

Ici dans province espagnole des îles Canaries pour obtenir un test PCR de recherche de la présence du SARS-CoV-2 au fond de la fosse nasale il faut une prescription de son médecin traitant. Les autorités espagnoles n’ont pas cédé devant la peur morbide suscitée par le SARS-CoV-2, peur qui conduit à des comportements irrationnels en France et je peux attester personnellement qu’il faut négocier avec son médecin généraliste pour obtenir ce sésame afin de faire effectuer un test PCR qui plus est par un laboratoire privé, geste non remboursé. Ici il vous en coûtera 100 euros … En France tout le monde veut se faire tester mais au juste pour quelle raison ? Si c’est à cause de la peur du virus alors les Français (mais pas seulement les Français) sont tous devenus paranoïaques. Se faire tester si on ne présente aucun symptôme grippal est tout simplement stupide car inutile et même dangereux pour une raison très simple. La situation de l’engorgement des laboratoires d’analyse est devenue telle qu’un sujet présentant des symptômes grippaux provoqués ou non par le SARS-CoV-2 ne pourra obtenir, dans la situation actuelle, un résultat qu’au delà d’un délai de deux à trois semaines. Ce qui signifie qu’il aura alors tout le loisir de développer la forme grave de cette grippe. Je rappelle que la moyenne d’âge des personnes décédées à la suite de l’épidémie de grippe provoquée par le SARS-CoV-2 est de plus de 80 ans. À de rares exceptions près il y a eu des cas graves observés pour des sujets jeunes mais les médias se gardent bien de décrire si ces derniers souffraient d’autres co-morbidités pouvant aggraver vers une issue fatale l’évolution de cette grippe. Et pour les personnes âgées la vieillesse est elle-même un facteur aggravant. Bref, si toutes les personnes devaient payer 100 euros non remboursés par l’assurance maladie publique pour un test PCR elles réfléchiraient …

Revenons aux tests PCR. Un test comprenant 20 cycles de doublement du matériel génétique contenu dans un échantillon correspond à une amplification de 1 million de fois. Comme je l’ai mentionné dans un commentaire à la fin d’un précédent billet, pour un ancien biologiste comme votre serviteur, 20 cycles est la limite raisonnable et acceptable pour cette technique. Au delà le système commence à amplifier le bruit de fond d’autant plus rapidement qu’il s’agit d’un prélèvement biologique complexe qui n’a subi qu’un seul traitement : une extraction de l’acide nucléique, procédé qui va non seulement extraire le matériel génétique du virus si celui-ci est présent mais également de tout autre micro-organisme présent dans le prélèvement. L’amplification n’améliore pas la spécificité du test ni sa sensibilité. On aboutit donc à une situation paradoxale : le test ne signifie plus rien du tout. L’équipe du Professeur Raoult à Marseille en France a bien précisé que les tests PCR avaient été en quelque sorte calibrés en faisant appel à une autre technique consistant à mettre en culture le prélèvement pour quantifier le nombre de particules virales réellement infectieuses. Ces vérifications laborieuses et coûteuses ont bien montré qu’être positif par test PCR ne signifiait en rien qu’on était contagieux. La raison est simple : le test PCR peut tout simplement amplifier des petits morceaux de l’ARN viral sans qu’il reste une quelconque particule virale infectieuse.

Apparemment ce détail a été soigneusement oublié par les autorités gouvernementales pour entretenir cette psychose morbide au sujet du SARS-CoV-2 avec les décisions et les interdictions que l’on connaît. J’ai lu dans certains médias qu’il paraît que ce virus peut survivre jusqu’à 20 jours sur une surface en matière synthétique ou métallique. J’ai recherché en vain un article scientifique à l’appui de cette affirmation et je n’ai rien trouvé dans la littérature scientifique. Peut-être que des curieux ont pris un embout tel que ceux utilisés pour effectuer un prélèvement dans l’arrière des fosses nasales, ont promené cet embout sur des boutons d’ascenseur ou des terminaux de paiement par carte bancaire, je n’en sais rien, et ont soumis l’échantillon à une quarantaine de cycles d’amplification par PCR. Ça ne signifie pas du tout que ces surfaces métalliques ou de polymères soient recouvertes de virus présentant encore un pouvoir infectieux. Personnellement, mais je me trompe peut-être, j’ai des doutes … Les conséquences de cet engouement pour les tests PCR sont considérables outre son prix astronomique pour le système étatique de protections social français. L’ensemble de la population est terrorisé et culpabilisé et les autorités politiques en profitent pour encore une fois restreindre les libertés individuelles jusqu’à contrôler le nombre de convives présents à une réunion familiale privée dans un lieu privé. La situation commence vraiment à ressembler à un système totalitaire à la limite du fascisme tel que celui que connurent plusieurs pays européens durant les années 30 et 40. Le Président Macron se couvre de honte en critiquant le Président de la Biélorussie. La France et l’Espagne, les deux seuls pays dont je suis la politique intérieure de loin, s’acheminent vers la dictature et la population, tellement terrorisée par le SARS-CoV-2, ne réagit même plus. Merci aux tests PCR …