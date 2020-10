Nouvelles du Japon … et des Japonais

Alors que les liaisons aériennes avec les pays voisins sont progressivement rétablies avec prudence – avec l’Europe et l’Amérique de Nord il faudra attendre – le gouvernement japonais veut que son peuple consomme et soit heureux malgré le fait qu’il ne peut pas quitter l’archipel. Voici quelques exemples qui rendront perplexes bon nombre d’Européens et les gouvernements de ces pays d’une Europe vieillissante ayant perdu toute identité au niveau des nations au profit de l’autorité bruxelloise qui achemine cette région du monde vers un régime totalitaire qui n’aura, bientôt, rien à envier au régime nazi. Le Japon est une démocratie que l’on peut qualifier d’autoritaire au sens bureaucratique du terme. Cet autoritarisme est accepté par la population car il fait partie de la culture du Japon. Il est moins visible qu’en Chine, certes, mais il existe réellement. Alors puisque les Japonais ne peuvent pas quitter leur pays eh bien le gouvernement leur a dit « consommez japonais, voyagez dans votre pays, créez des petites entreprises individuelles (même s’il n’y pratiquement pas de chômage dans ce pays), amusez-vous ». Et pour être le plus convaincant possible le gouvernement japonais a pris des décisions qu’un Castex en France ou un Sanchez en Espagne n’oserait même pas envisager, bien au contraire.

Au Japon si vous êtes un petit auto-entrepreneur le gouvernement vient de vous attribuer une aide non remboursable de 1 million de yens parce que vous avez peut-être souffert d’un baisse de clientèle avec l’épidémie coronavirale soit (1 euro = 124,5 yens) 8000 euros. Tous les foyers fiscaux viennent de recevoir 100000 yens (800 euros) par personne vivant sous le même toit quel que soit leur âge. Par exemple mon fils vivant à Tokyo et ayant 2 enfants a reçu 400000 yens. Si vous faites une réservation sur le Shinkansen ou une compagnie aérienne pour voyager à l’intérieur du Japon chaque personne reçoit 20000 yens et si vous pouvez voyager tous les mois vous recevrez pour chaque réservation cette somme de 20000 yens. Exemple : si mon fils décide d’aller faire du ski avec toute sa famille dans les montagnes de la préfecture de Fukushima comme il en a l’habitude il recevra pour le voyage 80000 yens.

Cerise sur le gâteau chaque fois que vous aurez envie d’aller déjeuner ou dîner au restaurant le gouvernement vous gratifiera d’une aide de 1000 yens autant de fois que vous voudrez. Certes 1000 yens c’est peu mais cette somme a le mérite d’être incitative. Je rappelle encore ici que le Japon n’a jamais procédé à un quelconque confinement autoritaire et n’a jamais rendu le port du masque obligatoire. Les politiciens européens vendus aux intérêts des multinationales de la pharmacie devraient réfléchir et regarder au-delà de leur grands bureaux aux lambris dorés plutôt que d’imposer des mesures stupides et d’accélérer la chute de l’économie de leurs pays avec toutes les conséquences sociales que cette descente aux enfers entrainera …