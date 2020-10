Petite leçon de grammaire

Comme beaucoup de « vieux » de ma génération, au collège on apprenait le latin puis le grec deux ans plus tard et accessoirement l’anglais également dès l’entrée au collège. Cet anglais était enseigné par un professeur qui visiblement n’avait jamais mis les pieds sur le territoire de Sa Majesté la Reine Elizabeth deuxième du nom. Par contre le professeur de latin connaissait sa matière et, Gaffiot aidant, on arrivait sans peine à traduire Cicéron, Séneque ou encore Ovide. Bref, passons à l’enseignement du français, tout de même la langue natale, qui se devait d’être correctement enseignée. Comment apprenait-on le français de mon temps ? Essentiellement en lisant toutes sortes de textes comme les incontournables Racine, Molière et Lafontaine mais aussi, pêle-mêle, Rimbaud, Rabelais, Gérard de Nerval, Madame de Sévigné et parfois Marguerite Yourcenar pour les privilégiés. De plus on devait apprendre et réciter de mémoire des textes variés en prose ou en vers.

L’orthographe s’apprenait donc par la lecture, la mémoire visuelle dans mon cas, mais également en faisant des efforts lors des dissertations ou des explications de texte. Le professeur était exigeant et on le devenait soi-même. Quant à la syntaxe, même cas de figure, le meilleur moyen de comprendre et appliquer un bonne syntaxe résidait encore dans la lecture comme Hugo ou Stendhal et qui sais-je encore. J’ai donné quelques cours bien des années après le collège, années dont je viens de parler, à l’Université à des étudiants « bac+5 » qui devaient rédiger un rapport de 10 pages. La note que je devais attribuer à leur copie était éliminatoire (je crois que ça n’existe plus) et ces étudiants le savaient. Puisque j’étais plutôt conciliant et que je n’avais pas l’intention de les mettre dans une situation difficile je leur ai proposé un essai, une sorte de rapport « blanc ». Sur mon groupe de 30 élèves – ils briguaient tout de même le diplôme de maîtrise en fin d’année – je mis 15 zéro, 12 huit sur vingt et 3 douze sur vingt. Dans l’ensemble tous ces rapports étaient de très bonne qualité mais les notes étaient relatives à l’orthographe. Je leur ai donné une bonne leçon et rendu un très grand service. Pour trouver un emploi qualifié, après cinq années d’études universitaires dans une discipline scientifique, la science ne suffit pas, il faut aussi parler correctement sa propre langue avec le minimum de fautes d’orthographe et de syntaxe et également être capable de s’exprimer clairement. Je ne suis pas certain que ce soit encore le cas.

Bref, j’ai capté cette illustration lors d’une émission de Frédéric Taddeï, l’un des rares journalistes qui laisse ses invités s’exprimer sans les interrompre sans arrêt et elle m’a donné l’occasion de disserter au sujet de la langue française. Ici il s’agit d’écriture dite « inclusive ». Je n’ai toujours pas compris ce que « écriture inclusive » signifiait. J’ai lu ou plutôt tenté de décrypter le slogan que brandissait probablement une femme, je pense que peu d’hommes se vernissent les ongles, et je n’ai rien compris. Je passe sur « quand tout sera privé » qui ne veut strictement rien dire, il aurait été plus correct d’écrire « privatisé » puisque c’était le motif de cette manifestation, me semble-t-il. Suit alors « on sera privé-e-s de tout ». À quoi sert ce « -e-s » puisque « on » n’a pas de genre au sens grammatical du terme : par définition il s’agit d’un pronom indéfini. On ne peut pas écrire « On est » : c’est également doublement faux si on écrit privé au pluriel sauf si on ajoute « tous » ce qui donne « On est tous privés » et si on veut donner un genre à l’article « on » on peut lui enjoindre le mot « toutes », ce qui donnera alors « on est toutes privées ». Les adjectifs « privés » et « privées » s’accordent alors avec respectivement les mots « tous » et « toutes » qui introduisent un genre au pronom indéfini « on ». Qu’est-ce que c’est que ce charabia dit inclusif, qui a inventé ce truc stupide et pourquoi ? Je suppose que c’est sorti du cerveau dérangé de viragos écolo-gauchistes mal baisées qui n’ont probablement jamais lu ni Hugo, ni Zola, ni Verlaine et encore moins Montherlant ou Voltaire. La langue française est maintenant parfaitement parlée et écrite par des Sénégalais ou des Ivoiriens, c’est un comble !