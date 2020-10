Retour sur la betterave à sucre : le cas de l’Alberta

Alors qu’en France le gouvernement aux ordres des écologistes a fini par comprendre que les néonicotinoïdes utilisés pour protéger les champs de betteraves à sucre des ravageurs tels que les pucerons ne risquaient pas de tuer les abeilles puisque les betteraves ne fleurissent pas avant la récolte, les betteraviers de l’Alberta, Canada, se frottent les mains pour une toute autre raison. Ils se réjouissent non pas de voir la concurrence française sur le marché du sucre vaciller en raison des décisions stupides du gouvernement français mais parce qu’ils ont compris que la culture de la betterave était un formidable « puits » de carbone. L’association des producteurs de betteraves de l’Alberta (ASBG, Alberta Sugar Beet Producers) a conclu un pacte « ESG » pour réduire leur impact carbone sur l’environnement. L’utilisation de variétés de betteraves génétiquement modifiées pour résister au glyphosate ou d’autres herbicides a permis de réduire les labours de désherbage comme c’est le cas en Europe (et pas seulement en France). Par conséquent les émissions de carbone pour ce poste ont été réduites.

Les betteraviers ont eu la surprise de constater que depuis 30 ans, tous intrants égaux par ailleurs, les rendements ont augmenté de près de 60 %, les teneurs en sucre restant constantes. Entre 2010 et 2019 les rendements par hectare sont passés de 47 à 75 tonnes. Ces données se traduisent par le tonnage en sucre par hectare : celui-ci est passé de 7,1 à 11 tonnes selon les données publiées dans le dernier rapport de l’ASBG. La capture de carbone par la betterave pouvant être mesurée directement sur la base du sucre produit, celle-ci a augmenté de 55 % depuis 2010. Comme pour tout végétal la croissance dépend de la teneur en CO2 dans l’atmosphère. Or entre 2010 et 2019 cette teneur est passée de 390 à 405 ppm (Nasa, Mauna Loa, Hawaii) soit une augmentation de 3,8 %. Comment la betterave, un excellent puits de CO2 avec la canne à sucre ou encore le palmier à huile, n’en déplaise aux écologistes, a-t-elle pu profiter de cette augmentation de 3,8 % de CO2 pour atteindre une augmentation de 55 % de sa capacité de capture de ce même CO2. La réponse se trouve dans les paramètres de fonctionnement de la RUBISCO. Jusqu’à la révolution industrielle les plantes souffraient d’un manque de gaz carbonique. Depuis que la teneur en CO2 n’a cessé d’augmenter, essentiellement en raison du dégazage des océans provoqué par le léger réchauffement du climat, après le petit âge glaciaire du XIXe siècle, tous les végétaux ont retrouvé de la vigueur. Un meilleur fonctionnement de la RUBISCO a également réduit la transpiration des plantes permettant ainsi de réduire les quantités d’eau nécessaire à l’irrigation des cultures. La planète a ainsi globalement reverdi.

Ces dernières remarques au sujet de la betterave mettent en évidence la formidable capacité de résilience, donc d’adaptation, aux paramètres atmosphériques de la couverture végétale terrestre. J’en profite pour rappeler que le gaz carbonique n’est pas toxique mais au contraire un nutriment essentiel à tous le monde végétal ainsi qu’au phytoplancton, source de toute vie océanique.

Source partielle : http://www.albertasugarbeets.ca/docs/files/ASBG_Annual_Report_2019_Digital.pdf

