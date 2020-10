Coronavirus : comment décompter le nombre réel de morts ?

Le CDC, « Center for Disease Control » américain, a publié le 23 septembre 2020 un article très dérangeant pour les tenants d’une prolongation de la grippe coronavirale pour que les gouvernements disposent de toute latitude pour encore mieux contrôler les populations et ainsi mettre en place une gouvernance mondiale forcément totalitaire. Le CDC ne s’est intéressé qu’aux faits relatifs au nombre de morts provoquées par le SARS-CoV-2 aux Etats-Unis sans se livrer à une quelconque spéculation hasardeuse. La loi américaine précise qu’un certificat de décès est censé préciser l’origine ethnique, le sexe, le lieu de la mort : à domicile, dans la rue, à l’hôpital, dans un centre médicalisé, sur le lieu de travail, …, l’âge de la personne, les causes possibles de co-morbidité (au moins 3 qui doivent être obligatoirement mentionnées dans le certificat) et enfin éventuellement un rapport de police en cas de crime ou d’accident de la circulation. Tous les certificats de décès sont traités électroniquement et rassemblés par le CDC qui publie les statistiques chaque semaine. Ce document est accessible à tout public : https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm#Comorbidities

Cet organisme a publié son dernier rapport il y a une semaine et on y trouve quelques pépites. Dans 94 % des cas le SARS-CoV-2 n’a pas été considéré comme la cause première de mortalité même si le patient décédé était porteur du virus (Table 3). Le CDC ajoute que la cause première de décès était la dégradation générale de l’état de santé du patient et l’apparition du virus avait accéléré un processus inévitablement fatal. En conséquence seuls 6 % des décès étaient provoqués indubitablement par le SARS-CoV-2. Le virus n’était donc considéré que comme une cause associée car ni le diabète, ni la maladie d’Alzheimer, ni les troubles cardiovasculaires auraient à eux seuls provoqué la mort.

Je n’ai pas procédé à une enquête pour connaître ce qu’il en est dans les autres pays de l’OCDE en ce qui concerne les causes de mortalité devant figurer de par la loi dans les certificats de décès. Il faut donc se rendre à l’évidence ce virus « chinois » n’est pas plus dangereux qu’un banal Influenza qui, comme le CDC l’a d’ailleurs indiqué dans ce rapport, a coexisté avec le coronavirus, un fait que je n’ai vu nulle part mentionné par aucun média européen. Par conséquent les « vrais » morts par SARS-CoV-2 aux USA ne sont à ce jour que 11750 ! En appliquant la même règle à d’autres pays, ce qui n’est pas forcément exact puisque par exemple le nombre de personnes en surpoids et/ou diabétique est différent, conduirait pour la France à seulement 1750 décès directement imputables au coronavirus ! Il faut rapprocher ce calcul vraisemblablement faux avec le fait que l’âge médian des personnes décédés est de plus de 80 ans que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe et ces personnes, inutile de le nier, souffrent de toutes sortes d’autres maladies. À méditer …