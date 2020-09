Voici un copié-collé d’un court billet de mon fils paru sur son blog (lien en fin de billet) ce dimanche 27 septembre.

Je demande à mon fils le sens d’une expression « izure » assez peu claire. La définition que j’avais sous les yeux paraît un peu dans tous les sens. Any, both, whichever, either… ca me parlait pas trop. Et le premier exemple qu’il me donne c’est « izure shinu, いずれ死ぬ » qui signifie « quoiqu’il arrive, tôt ou tard tu vas mourir ».

Je projette sûrement un peu, mais cet exemple donné si naturellement par un enfant de 8 ans me dit que soit il regarde trop la télé (ce qui est probable) soit que les Japonais on un rapport à la mort plus simple. À son âge en tout cas la mort me terrifiait, la perspective de mourir en dernier (étant le cadet), mon fils semble envisager la mort comme une perspective normale (ce qui est le cas d’ailleurs).

Après je pourrais éviter les généralisations plus ou moins foireuses sur le Japon et les Japonais mais en ce qui concerne le rapport à la mort on peut quand même se permettre de pointer quelques différences importantes.

J’ai demandé à mon fils l’autorisation de faire figurer sur mon propre blog cette réflexion puisqu’il s’agit de mon petit-fils. Il y a quelques mois mon petit-fils est allé avec sa famille et ses grands-parents sur l’île de Kyushu assister à la crémation d’un de ses grands-oncles. Il a donc été confronté au spectacle de la mort et j’apporte ici quelques précisions à ce sujet. Au Japon les morts sont incinérés mais partiellement. Je précise ce que m’a indiqué mon fils. L’incinération est surveillée et arrêtée lorsqu’il ne reste dans le four que quelques ossements parfaitement reconnaissables. Lorsque ces restes ont refroidi les membres de la famille font leur marché avec de longues baguettes spécialement conçues pour cet usage. Chaque membre de la famille du défunt choisit un morceau d’os partiellement calciné et le dispose dans une petite urne qu’il va ensuite rapporter chez lui. Dans les maisons traditionnelles il existe un petit autel où cette urne restera présente quelques mois afin de brûler un baguette d’encens et de se recueillir en pensant au défunt.

Cette période étant écoulée, un certain nombre de mois lunaires je crois, toute la famille se retrouve à nouveau pour rapporter la petite urne dans laquelle se trouvait le fragment de squelette du défunt. Tous ces fragments osseux sont alors réunis dans une urne funéraire et la famille procède à l’enterrement dans un cimetière. La dalle de la tombe familiale est extraite et l’urne est déposée dans le petit caveau où se trouvent parfois des dizaines d’autres urnes de lointains et proches ancêtres. Je pense que mon petit-fils doit avoir mémorisé ce spectacle un peu spécial du squelette presque complètement calciné de ce vieux membre de sa famille. Il s’agit d’une adaptation d’un rite funéraire bouddhiste car au Japon on naît bouddhiste et on meurt bouddhiste mais au cours de la vie la plupart des Japonais vont faire leurs dévotions pour implorer les dieux dans des temples shintoïstes. D’où l’explication plausible de mon petit-fils « quoiqu’il arrive, tôt ou tard tu vas mourir » …

Lien : http://www.rosenight.net/?p=7800 illustration : mon petit-fils Kôta