Le cycle solaire #25 a officiellement commencé

Quelle nouvelle sans aucune importance ! me direz-vous. D’abord c’est quoi au juste un cycle solaire ? Il s’agit de la durée d’environ 11 ans pour constater la migration des pôles solaires vers l’équateur de ce qu’on a appelé les taches, des régions de la surface de la chromosphère solaire de très forte activité magnétique. Ces taches apparaissent dans la région des pôles et suivent les lignes de champ magnétique dites toroïdales. Il y a deux champs magnétiques toroïdaux, l’un dans l’hémisphère nord et l’autre dans l’hémisphère sud. La durée de ce processus dure environ 11 ans. Je pourrais continuer à disserter à ce sujet mais qui, dans la rue d’une petite ou d’une grande ville, au Botswana ou en Finlande, se préoccupe du Soleil ? Personne.

Ce nouveau cycle solaire va culminer en nombre de taches vers le milieu de l’année 2025 puis se terminera vers 2032. Les savantes prédictions des astrophysiciens font état d’un cycle #25 qui sera dans tous les cas de modélisation sinon égal à feu le cycle #24 ou probablement aussi plus faible, à égalité de chances. Il faut remonter 200 ans en arrière pour trouver un tel effondrement durable de l’activité solaire, ce fameux petit âge glaciaire de la première moitié du XIXe siècle. Alors peut-être que l’homme de la rue s’intéressa aux taches solaires quand il constatera que les hivers deviennent de plus en plus froids et les étés de plus en plus pourris. Tout ça prendra du temps et en 2032 je serai probablement mort, mes enfants seront d’heureux grands-parents et le plus jeune de mes petits-enfants fera de brillantes études à l’université. L’Europe aura été ruinée par les folies des écologistes, l’humanité se relèvera avec peine d’un conflit éventuellement généralisé et les premiers colons arrivés sur Mars n’auront pas survécu très longtemps aux radiations cosmiques. Les rêves stupides d’un monde meilleur avec moins de carbone auront été balayés par les fluctuations du climat qui ne dépendent que de l’activité solaire.

Source graphique : NOAA