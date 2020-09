La peur irrationnelle de l’hydroxychloroquine, bon marché et efficace contre le coronavirus.

Cet article trouvé sur le site Quadrant online a été signé anonymement par un médecin généraliste de Melbourne ayant 36 ans de pratique médicale et hospitalière afin de ne pas être poursuivi par la justice de l’Etat de Victoria

Les mots sont très puissants. Ils peuvent inciter à la haine et à la violence. Ils peuvent rassurer et espérer. Ils peuvent inciter à la peur et à la terreur. Nous n’avons pas entendu beaucoup de mots réconfortants et porteurs d’espoir cette année, mais peut-être que cela est sur le point de changer. La vérité se fait jour, et la question la plus importante en jeu est la vérité. Les politiques publiques, qui affectent la vie de chaque personne dans la société aujourd’hui et dans le futur, devraient être éclairées par la vérité.

Eh bien, voici quelques-unes de ces vérités : le SARS-CoV-2 ou COVID-19, ou encore « la covid », est un virus infectieux qui peut vous rendre très malade et même vous tuer. Il pourrait également vous laisser avec de la faiblesse, de la douleur, de la fatigue et une santé gravement compromise. Il se propage rapidement dans les établissements de soins pour personnes âgées avec des résultats dévastateurs. Voici maintenant quelques vérités moins acceptables : les médecins qui ont traité avec succès ce virus ont été rejetés comme des scientifiques excentriques qui ne suivent pas « la science ». Pire encore, ils se sont vu refuser l’accès au médicament même qui pourrait sauver des vies.

Ce dernier point doit être souligné car le médicament en question est l’hydroxycholoroquine – un médicament bon marché, efficace et non breveté. De nombreux articles du monde entier – le nombre d’évaluations positives augmente presque chaque jour – documentent son efficacité contre ce virus. Utilisé en association avec du zinc et un antibiotique, il stoppe la progression du virus. Les patients auxquels le médicament a été administré tôt au cours de l’infection présentent des symptômes moins graves et retrouvent leur santé plus rapidement. Pourquoi une telle guerre contre un médicament que toute personne raisonnable pourrait considérer comme une aubaine ?

Le 29 avril 2020, le gouvernement de l’Etat de Victoria en Australie a restreint la vente, la fourniture ou l’utilisation du poison ou de la substance contrôlée Hydroxychloroquine en vertu de l’article 55 de la Drugs, Poisons and Controlled Substances Act de 1981 pour une période de douze semaines. Le site Web du DHHS de Victoria (Department of Health ans Human Services) maintient toujours ces directives (https://www.dhhs.vic.gov.au/vaccines-and-medications-patients-coronavirus-covid-19) : 1. Il n’existe aucune preuve clinique que l’hydroxychloroquine constitue une prophylaxie efficace contre le coronavirus. 2. L’hydroxychloroquine est rare et doit être utilisée en priorité dans les indications reconnues, notamment les maladies auto-immunes et l’endocardite de la fièvre Q (voir note de votre serviteur en fin de billet). 3. La Pharmaceutical Society of Australia (PSA) a conseillé aux pharmaciens de refuser la délivrance d’hydroxychloroquine à moins que ce ne soit pour une indication reconnue officiellement.

« Les médecins sont les seuls professionnels de la santé formés pour évaluer pleinement une personne, lancer des investigations supplémentaires, poser un diagnostic et comprendre la gamme complète des traitements cliniquement appropriés pour une condition donnée, y compris quand prescrire et, surtout, quand ne pas prescrire de médicaments » a déclaré le Dr Bartone. De plus «l’AMA (Australian Medical Association) exhorte tous les gouvernements à veiller à ce que les soins aux patients ne soient pas fragmentés, mal orientés ou retardés par des modèles de prescription qui ne correspondent pas aux normes de l’AMA.»

Selon le gouvernement de l’Etat de Victoria l’hydroxychloroquine peut provoquer une toxicité cardiaque pouvant entraîner des crises cardiaques soudaines, des lésions oculaires irréversibles et une diminution sévère de la glycémie, pouvant conduire au coma. Les médias ont ensuite fait de la désinformation au sujet de ce médicament – à aucun moment il n’a été recommandé aux gens de s’automédiquer. Le protocole de traitement a toujours été de le rendre disponible uniquement sous contrôle médical, comme pour tout médicament sur ordonnance. En conséquence le gouvernement de Victoria a effectivement empêché les personnes atteintes de coronavirus d’accéder à un traitement potentiellement vital. Il l’a fait pour dissimuler sa conduite criminelle, en racontant des mensonges évidents. Ainsi le premier ministre a déclaré aux Victoriens « qu’il n’y a pas de vaccin contre ce virus extrêmement infectieux », nous devrons donc rester à la maison, à l’intérieur, isolés et masqués jusqu’à ce que le virus disparaisse ou que nous obtenions un vaccin. Résultat aucun traitement autorisé, aucun vaccin disponible, arrêt social et économique catastrophique.

Pourquoi la presse est unanimement contre l’hydroxychloroquine? Voici un autre fait à méditer : c’est un médicament bon marché et les nouveaux antiviraux sont très coûteux. Le Remdesivir, breveté et entouré d’une publicité très favorable lorsqu’il a été lancé pour la première fois comme la solution miracle contre le COVID-19, se vend à 3120 $ US par traitement (390 $ US par flacon). Hélas pour les résultats financiers du fabricant Gilead, son « remède miracle » contre le COVID-19 ne s’est pas avéré efficace. Par conséquent un vaccin est donc nécessaire et rapidement. Les fabricants aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans certains autres pays bénéficient d’une protection juridique complète contre les litiges pour dommages causés par les vaccins. Tout vaccin mis au point de manière accélérée et dont l’innocuité et l’efficacité n’ont pas été testées de manière adéquate avant l’administration, et pour lequel le fabricant jouit d’une immunité juridique totale contre toute réclamation en dommages-intérêts, doit être considéré avec une grande inquiétude. Il ne devrait pas être obligatoire pour les citoyens d’avoir ce vaccin, comme l’a dit le premier ministre Scott Morrison dans un moment de franchise sans surveillance de son entourage avant de retirer ses propos.

Lorsque l’on suit les développements de 2020, il semble que notre plus grande peur devrait être les gouvernements et les bureaucraties qui nous mentent, nous confinent chez nous, ferment nos entreprises et détruisent nos moyens de subsistance, déchirent nos familles, transforment nos maisons de retraite en établissements d’incarcération pour personnes âgées, imposent le port de masque et nous menacent d’un vaccin qui ne passerait jamais aucun processus d’approbation éthique. Il est grand temps de commencer à entendre la vérité.

Note. Le premier traitement efficace contre la fièvre Q a été mis au point par le Docteur Didier Raoult au début des années 1990. Il comprenait une combinaison de doxycycline et de chloroquine. Ce traitement, homologué par les autorités internationales de santé, est toujours utilisé dans le monde contre cette fièvre qui provoque la mort de plus de 40000 personnes en Europe chaque année malgré la disponibilité relativement récente d’un vaccin surtout réservé aux personnes en contact avec des animaux d’élevage vivants ou dans les abattoirs. Le réservoir de la rickettsie, agent de la fièvre Q, est en effet constitué par les animaux d’élevage, bovins, ovins et caprins, mais également les animaux de compagnie, chiens et chats. Comme le coronavirus le Coxiella burnetii se loge à l’intérieur des cellules dans les phagolyzosomes et la chloroquine (ou l’hydroxychloroquine) s’accumule dans ces organites sub-cellulaires en provoquant une modification locale du pH qui inhibe la croissance du microorganisme dans la cellule.