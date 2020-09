Ça commence à sentir le roussi !

Israël vient de confiner à nouveau sa population à la veille du nouvel an juif. Coïncidence ? On peut tout imaginer. En France, en Belgique et en Espagne l’idée de reconfiner la population sous le faux prétexte que l’augmentation du nombre de tests PCR fait apparaître une circulation préoccupante du virus sans pour autant que le nombre de morts formellement attribués au coronavirus lui-même reste contestable. Par exemple si une personne morte d’un infarctus foudroyant est testée positive post-mortem pour le coronavirus alors on mettra une étiquette attachée sur le gros orteil de son pied droit « la Covid m’a tué ». Tout ça pour que les politiciens décident maintenant de contrôler les réunions familiales en raison de la circulation extravagante du virus. Donc tout doit être sous contrôle au mépris des plus essentielles libertés individuelles. On ne parle plus de morts mais de « cas » : de qui se moque-t-on ?

Ici à Tenerife, dans l’archipel des Canaries, le tourisme est mort. La ville de Santa Cruz est somnolente. Je me promène tous les jours sans mettre de masque, il y en a toujours un dans la pochette de ma chemise au cas où, et les passants me regardent avec une réprobation évidente car non seulement je peux transmettre le virus mais aussi et surtout parce que je ne respecte pas la loi. De plus la psychose locale augmente jour après jour car on assiste à une recrudescence de « pateras » arrivant sur les rivages de l’île en provenance du sud du Maroc et de Mauritanie, 350 immigrants cette seule semaine passée tous porteurs du virus, ce qui ne veut pas dire qu’ils sont contagieux. Résultat : les hôtels, vides depuis le mois de mars dernier ne se remplissent pas de touristes solvables et dépensiers mais de réfugiés que le gouvernement local loge aux frais des contribuables y compris dans des hôtels quatre étoiles. Et pendant ce temps-là des vigiles contrôlent le moindre sac à main dans les supermarchés car beaucoup de personnes n’auront bientôt plus d’argent pour se nourrir. Ce petit récit donne un aperçu de l’ambiance anxiogène locale.

Un ami canarien a pu ouvrir à nouveau son petit restaurant et il a du succès et c’est facile à comprendre, il reste le seul dans la petite rue où il se trouve à avoir pu survivre au confinement et aux mesures de distanciation ultérieures, au prix d’un assèchement presque total de ses réserves de trésorerie. En cas de reconfinement, ce sera une mort certaine pour lui : il est prêt à se battre physiquement s’il le faut, c’est une question, maintenant, de vie ou de mort. Deux autres amis français envisagent de retourner en France après des années passées ici. Ils pensent qu’ils pourront bénéficier d’aides de l’Etat français puisqu’ici après six mois de chômage partiel c’est terminé, fini, nada ! Ces migrants venant d’Afrique arrivent dans des îles riches selon leurs critères mais exsangues et en état de mort économique. Ces Français vivant ici envisagent de retourner dans leur pays natal mais ils auront aussi des mauvaises surprises.

Un nouveau confinement, même limité, sera le pas de trop franchi par les politiciens. Alors la population se révoltera. Ce ne sera pas cette manifestation stalinienne stupide de la CGT en France qui a fait la risée des commentateurs de tous les médias de l’Europe du sud. Ces CéGétistes seraient-ils finalement des collaborateurs du gouvernement en place en France pour précipiter la ruine du pays avec les Verts qui veulent aussi restreindre les libertés individuelles ? Tout ça commence à devenir inquiétant et je suis de plus en plus convaincu que l’Europe va connaître un automne très agité voire sanglant. Ça sent le roussi …