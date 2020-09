Brève. Corona-fiction humoristique

Ce jeudi matin j’étais en conversation vidéo avec mon fils depuis Tokyo. Il préparait le dîner et lors de cette conversation il fit chauffer quelque chose dans le four à micro-ondes. Instantanément l’image devin floue et immobile et le son était totalement brouillé. Il est vrai que le magnétron d’un four émet des ondes électromagnétiques précisément dans la bande de longueurs d’onde 2,45 GigaHertz, celle précisément utilisée pour les connexions Wifi ou Bluetooth. Or le téléphone portable de mon fils était connecté sur son routeur en Wifi. J’ai aperçu brièvement ma petite-fille s’apprêtant, masquée, à partir en vélo chez sa grand-mère pour travailler dans le calme son prochain concours d’admission dans une « Junior High » prestigieuse de Tokyo.

C’est à ce moment précis que j’ai commencé à délirer sur le coronavirus. Mon fils a arrêté le four à micro-ondes mais la liaison téléphonique vidéo est restée toujours aussi dégradée. J’ai fait remarquer à mon fils que sa fille était masquée parce que le four était en marche et qu’elle devait avoir peur du virus. Il a paru étonné alors qu’il connaît parfaitement mon sens de l’humour. Mon délire (humoristique) a pris forme. J’ai déclaré à mon fils qu’une fois le four arrêté des effluves de micro-ondes devaient toujours être présentes dans la cuisine et que peut-être ces ondes transportaient les virus, s’il y en avait dans les quelques 70 m3 de l’air de la cuisine. Donc le port du masque par ma petite-fille était parfaitement justifié.

Mon fils m’a demandé de lui préciser ma pensée. Après tout les micro-ondes « persistantes » dans l’ « éther » de la pièce, comme on disait au XIXe siècle, pouvaient parfaitement servir de véhicule aux virus comme l’éther servait de véhicule à la lumière et, comme la fumée de cigarettes vient de l’être récemment déclarée comme un véhicule potentiel pour ce même virus. Et pire encore : puisque ces micro-ondes perturbent les téléphones portables pourquoi ne perturberaient-elles pas aussi notre métabolisme, etc … Mon fils a vraiment cru que je me moquais de lui ! C’était de l’humour. Je me moque des décisions politiques relatives au port obligatoire du masque, je me moque donc des politiciens qui ne connaissent strictement rien à la science et je me moque de ceux qui ont peur des antennes téléphoniques car les énergies mises en jeu sont négligeables, et là il n’y a plus d’humour du tout. Enfin, je me moque de tous ceux qui n’ont aucun sens de l’humour car sans humour la vie serait vite insupportable surtout avec la tournure que prennent les événements en ce moment qui ne pourront que très mal se terminer …