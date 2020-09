Au XVIe siècle il faisait plus chaud dans le sud de l’Espagne qu’aujourd’hui

Une région méconnue du sud de l’Espagne que j’avoue ne pas connaître moi-même (et je le regrette) est la Province de Jaén faisant partie de l’Andalousie. Cette province produit à elle seule plus d’huile d’olive que toute l’Italie, ça c’est pour l’aspect économique de cette contrée essentiellement rurale, peu peuplée et totalement délaissée par les touristes qui préfèrent aller s’agglutiner sur la côte méditerranéenne. Pourtant la diversité des paysages, l’abondance de villages médiévaux et renaissance ainsi que la multitude de châteaux fortifiés érigés lors du long processus de reconquête de la péninsule occupée par les Mauresques devrait en faire une destination touristique et culturelle unique en Espagne. Ce ne sont pas du tout ces richesses du passé qui ont attiré des climatologues mais la présence de pins noirs (Pinus nigra) relativement abondants dans la Sierra de Cazorla dont certains vivent dans ces hauteurs escarpées depuis plus de 700 ans. La Sierra de Cazorla se trouve dans le prolongement de la Sierra Nevada, un lieu très prisé des skieurs du sud de l’Espagne. Elle fait partie d’une zone naturelle protégée accessible depuis la petite ville de Cazorla.

L’étude des cernes de croissance des arbres est maintenant une technique fiable, parfaitement calibrée et permettant d’aboutir à une estimation précise de la pluviométrie, elle-même corrélée aux températures via les variations des concentrations isotopiques des carbones 12 et 13. L’étude des pins noirs de la Sierra de Cazorla s’est pourtant heurtée à un problème majeur, l’absence de stations météorologiques à proximité. Pour accorder une certaine confiance à l’étude des cernes des arbres il est nécessaire d’établir une corrélation entre des relevés de températures et de précipitations si possible locaux aux cernes de croissance récents. Or la seule station météorologique récente se trouve dans la ville de Cazorla à une altitude inférieure de 1000 m de la zone où ont été étudiés les pins noirs. En comparant ces pins et ceux étudiés dans les Pyrénées espagnoles (Pinus sylvestris), deux laboratoires de l’Université Gutenberg de Mainz et de l’Université technique de Dresde ont pu établir une parfaite corrélation permettant de reconstruire l’évolution des températures jusqu’en 1350.

L’étape préliminaire de cette étude a consisté à agréger les données météorologiques des stations de Cazorla, Jaén, Ciudad Real, Albacete et Murcia couvrant la période 1900-2014 pour calibrer les données dendrologiques, en vert dans la figure ci-dessous, ne considérant que les mois de février, mars, avril, mai et septembre et octobre (FMAM&SO). La reconstruction des températures passées a permis de mettre en évidence une longue décroissance uniforme des températures au cours de la période 1600-1800 ponctuée par deux épisodes de froid à la fin des XVIIe et XVIIIe siècles. Existe-t-il une relation avec le minimum d’activité solaire dit de Maunder, nul ne peut l’affirmer, de même que les éruptions volcaniques n’ont pas vraiment modifié ces températures telles qu’elles ont été reconstruites, qu’il s’agisse de l’éruption du Huaynaputina au Pérou en 1600, du Kuwae au Vanuatu en 1453 ou plus près de nous du Tambora en 1815 qui ont pourtant affecté la météorologie dans toute l’Europe continentale. Il faut enfin remarquer une remarquable stabilité des températures depuis le début du XIXe siècle !

