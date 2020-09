« ESG », suite.

Je suis curieux alors je suis allé fouiner sur internet pour tenter de comprendre ce que sont les critères ESG dont il était fait mention dans le précédent article de ce blog à ce sujet. Quelque chose m’a tout de suite paru suspect à propos de ces critères. Dans leur énumération il n’est nulle part fait mention des vrais critères économiques pris en compte par un entrepreneur pour que son entreprise fonctionne sainement. Je pense par exemple à l’EBITDA, au capital investi, au coût que représente ce capital, à l’amortissement des équipements, à l’opportunité d’une cotation du capital sur une place boursière, au marché tout simplement : on ne vend pas un produit si celui-ci n’a pas d’acheteur, pas de « demande » donc pas de marché. Or les critères ESG veulent contrôler la demande afin qu’elle respecte ces critères, qu’il s’agisse des émissions de carbone ou de non respect du sacro-saint principe de précaution qui est incorporé aux critères sociaux et de gouvernance. Je vais donc tenter ci-après d’exposer ce que je pense de cet ESG en prenant deux exemples triviaux qui peuvent très bien être transposés à une multinationale ou une grosse entreprise nationale à la recherche d’investisseurs « verts ». Bonne lecture.

Prenons un premier exemple pour illustrer l’ineptie de l’application du critère environnemental. Considérons un fabricant de chaussures haut de gamme fournisseur de grandes multinationales du luxe, une petite entreprise de 15 personnes assurant la production de 500 paires de chaussures par mois et qui veut s’agrandir pour satisfaire un carnet de commandes en pleine croissance. Comment cette entreprise va-t-elle pouvoir évaluer le critère environnemental relatif au tannage des cuirs qu’elle utilise afin de répondre au questionnaire que ne manquera pas de lui soumettre un investisseur, banquier ou gestionnaire de fonds, pour que ce dernier évalue l’ « ESG » de cette entreprise, sachant que le tannage des peaux est l’une des activités les plus polluantes que l’on puisse imaginer. Il faudra que l’investisseur effectue une enquête au sujet de la provenance des peaux et du respect de l’environnement des entreprises de tannage qui sont souvent des petites sociétés artisanales. D’où proviennent les matières premières, c’est-à-dire les peaux avant décharnage conservées le plus souvent congelées et acheminées par containers entiers depuis les lieux ou pays d’élevage. Les enquêteurs, véritables détectives, vont-ils également se renseigner sur les conditions d’élevage des animaux ? Est-ce que LVMH se préoccupe de la provenance des peaux utilisées pour ses articles de luxe ? J’en doute.

Si on lit attentivement l’article de Wikipedia (en français pour une fois, https://fr.wikipedia.org/wiki/Critères_environnementaux_et_sociaux_de_gouvernance , on comprend très vite que ces critères ont été écrits par des gauchistes radicaux qui ignorent tout du fonctionnement d’une entreprise et qui n’ont qu’une idée en tête : détruire le tissu industriel car a priori l’industrie, sous quelque forme que ce soit, met en danger l’environnement, le climat (émissions de CO2) et l’harmonie sociale : des capitalistes dominant la classe des travailleurs. C’est exactement ce qui transparaît dans cet article de Wikipedia.

Prenons un autre exemple. Les gérants de fonds de retraite américains s’intéressent de très près au fromage traditionnel français au lait cru, c’est-à-dire reproduisant les techniques ancestrales de la fabrication et de l’affinage du fromage, réputé dans le monde entier pour ses gouts et ses odeurs provenant majoritairement de la flore bactérienne présente dans ce lait cru. Des gérants de fonds américains ont investi dans des fromageries dans le Massif Central en quête d’investisseurs pour développer leur activité. Imaginons que la société de gestions de portefeuilles, par exemple BlackRock, soumette son choix d’investissement dans une fromagerie artisanale française. Comment le gérant de fonds pourra-t-il justifier que l’investissement satisfait les critères « ESG » puisque les vaches laitières dégagent du méthane, un gaz « horriblement toxique » pour le climat. Les employés de la fromagerie qui doivent tous les jours brosser les tommes dans les caves d’affinage sont-ils bien traités, l’hygiène est-elle bien respectée, les rejets de petit-lait dans la nature sont-ils bien gérés pour protéger l’environnement ? On se trouve dans la terra incognita de l’écolo-gauchisme extrême qui risque, avec ces mesures stupides, de paralyser tout développement industriel. L’industrialisation de certaines fromageries de terroir ne nuit en rien à la qualité du produit final, mais cette qualité du produit est-elle prise en compte dans l’évaluation des critères « ESG » ?. J’en doute à nouveau.

Puisque ces critères ne prennent jamais en considération les mécanismes fondamentaux du fonctionnement d’une entreprise on peut les considérer comme inapplicables, et donc inutiles, car dénués de toute réalité. Il s’agit tout simplement d’un miroir aux alouettes habillé de fausses bonnes intentions pour attirer les idiots qui se laissent piéger de bonne foi mais … ils ne reverront jamais la couleur de leurs billets verts ou d’une autre couleur.