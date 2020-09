Histoires subversives de masques …

Le (ou la, c’est selon) SARS-CoV-19 préoccupe toujours et encore des centaines de millions de personnes en Europe et ailleurs. Les gouvernements, aux ordres de je ne sais qui, brandissent une nouvelle vague de grippe coronavirale peut-être, selon eux, encore plus dévastatrice que la vague grippale hivernale habituelle qui a toujours tué et tuera encore quoique l’on fasse. Ma fille enseigne les mathématiques de haut niveau dans un lycée parisien bien connu que je ne nommerai pas et elle transmet son savoir de mathématicienne à 39 élèves en cette année scolaire 2020-2021. Ce samedi matin du 12 septembre, lors d’une conversation téléphonique ma fille m’a déclaré qu’elle ne supportait pas ce masque pendant des heures d’enseignement et d’interrogations orales. Je lui ai alors dit humblement que si tous ses élèves sont servilement masqués, elle est donc protégée et elle n’a pas besoin de porter un masque. Je lui ai rappelé que ses deux neveux vivants au Japon portent spontanément un masque à la maison s’ils ont un simple rhume ou une vraie grippe, on le leur a appris à l’école, pour protéger leurs grands-parents afin de ne pas leur transmettre l’éventuel virus mortel dont ils sont porteurs sains.

Ce même jour je suis allé faire quelques emplettes dans le petit super-marché situé au sous-sol de l’immeuble dans lequel je loue mon modeste meublé. Il y avait peu de clients et la caissière a vraiment apprécié mes propos subversifs car cela la divertissait dans son travail de merde. Je lui ai demandé si elle appréciait de porter un masque toute la journée. Naturellement elle m’a immédiatement répondu que non. Je m’y attendais alors je lui ai raconté que les petits Japonais apprenaient à l’école non seulement à se mettre à l’abri sous une table s’il y avait un tremblement de terre mais aussi à porter un masque à la maison s’ils avaient un rhume ou une grippe. Et j’ai ajouté qu’au Japon jamais le gouvernement n’avait confiné la population ni rendu le port du masque obligatoire, ces deux attitudes relevant du civisme et de l’appréciation de chaque Japonais car toute interdiction, quelle qu’elle soit, est contraire aux libertés individuelles inscrites dans la constitution japonaise. On en est loin aujourd’hui dans toutes les démocraties occidentales où les dirigeants politiques bafouent les libertés individuelles jusqu’à la nausée. Au Japon, pays où la population est fortement urbanisée, l’agglomération de Tokyo compte plus de 38 millions d’habitants, il n’y a eu que 1400 morts officiellement provoquées par le SARS-CoV-19 …

Pour certains de mes lecteurs je rappelle que la déclaration de l’homme et du citoyen (révolution française) est largement inspirée de l’Habeas corpus dont j’ai fait mention dans un récent billet sur ce blog au sujet de Julian Assange, déclaration écrite par des révolutionnaires infiniment plus cultivés que la majorité des petits collégiens français, espagnols ou italiens. Où est aujourd’hui la liberté individuelle du moindre citoyen ? Masquez-vous, courbez le dos et fermez votre gueule, point barre.