L’économie californienne menacée par la pénurie d’électricité

Avec 40 millions d’habitants sur un territoire de 400000 km2 si la Californie était un état indépendant ce serait la cinquième économie du monde après, dans l’ordre, la Chine, le reste des Etats-Unis (sans la Californie), le Japon et l’Allemagne. En effet le PIB de la Californie a atteint en 2019 un peu plus de 3200 milliards de dollars, mais pour combien de temps encore ? L’Etat américain de toutes les extravagances, de tous les excès, s’enorgueillit d’être à l’avant-garde dans le monde entier et en particulier au sein des Etats-Unis. Et la Californie n’a pas oublié, cela va de soi, d’être également à l’avant-garde du verdissement de son énergie électrique. Avec sa dernière centrale électrique nucléaire, Diablo Canyon, dont l’arrêt est programmé pour 2025 c’est déjà au tour d’installations de production d’électricité presque neuves équipées de turbines à gaz d’être définitivement arrêtées, car elle dégagent du CO2 qui est mauvais pour le climat. Dans le même temps le réseau électrique est dans un état lamentable car les sociétés privées de production et de transport de l’électricité ne peuvent plus faire face financièrement aux exigences du gouvernement de Sacramento de conversion rapide de l’ensemble de l’énergie électrique en énergie dite renouvelable. Les chutes de pylônes électriques de moyenne et basse tension, souvent en bois, provoquent des incendies à répétition. Ces incendies prennent alors des proportions apocalyptiques puisque dans l’idéologie verte qui constitue la base de la politique écologique californienne les forêts et massifs boisés appartenant aux comtés et à l’Etat californien ne sont plus entretenus : il faut laisser toute liberté à la nature !

Pour toutes ces raisons l’Etat de Californie, résolument et irrémédiablement orienté vers 100 % d’énergie verte manque chroniquement de près de 10000 MWatts pour que son réseau puisse être équilibré. Par conséquent près de 6 millions de personnes chaque jour subissent des coupures d’électricité soit le septième de la population. Le gouvernement, comme pour aggraver cette situation sans issue, incite les ménages à changer leur cuisinière à gaz contre une installation électrique équivalente. À l’évidence la situation ne pourra que se terminer par une catastrophe du genre black-out prolongés. Sur onze centrales électriques à charbon dix ont été définitivement fermées et la dernière utilise de la biomasse, peut-être du bois importé du Canada, qui sait ? L’économie californienne ne résistera pas à cette situation, en moyenne 450 coupures d’électricité par an, et les Californiens devront également choisir entre se chauffer ou se nourrir en hiver et crever de chaud en été, conditions météorologiques normales auxquelles il faut ajouter les restrictions d’eau. C’est le progrès écolo …