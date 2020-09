La France ne vend pas ses bijoux de famille, elle les donne !

Dans un peu plus de trois semaines les habitants du « Caillou », entendez la Nouvelle-Calédonie voteront pour ou contre l’indépendance de ce territoire français. J’ai séjourné quelques mois en Nouvelle-Calédonie accueilli par des amis à Poindimié au nord de l’île, en pleine « Kanakie » profonde, et j’ai aussi parcouru les rues et les plages de Nouméa à de nombreuses reprises lorsque j’habitais à Port-Vila. La Nouvelle-Calédonie est un caillou bourré de nickel et de traces de fer et de cobalt et les réserves en minerai, des montagnes entières, semblent inépuisables, un fait géologique très ancien qui attire naturellement les convoitises. La population est majoritairement mélanésienne, les Kanaks, et ceux-ci sont de fait sous la domination des Blancs dont on distingue deux catégories : les Caldoches établis de longue date sur l’île et les Zoreilles plus récemment arrivés sur le Caillou. Certains Caldoches n’ont même pas de liens familiaux avec la métropole tout simplement parce qu’il s’agit de descendants d’anciens forçats oubliés par leurs familles métropolitaines. Libérés des bagnes ils ont travaillé très durement pour se « faire » une nouvelle vie dans l’agriculture et l’élevage. Il faut comprendre que les premiers Caldoches, il y a plus de 150 ans, se retrouvaient libres, une fois leur peine carcérale accomplie, dans une immense île (500 km de long) peuplée d’une poignée de tribus vivant dans la forêt de chasse et de cueillette et accessoirement de pêche. Cette situation a perduré et l’animosité entre Blancs et Mélanésiens n’a jamais cessé d’amplifier au cours des années.

Ce prochain 4 octobre 2020, les Zoreilles ne pourront pas voter car ils ne sont pas nés pour la plupart d’entre eux sur le Caillou et les Caldoches devront justifier de leur longue lignée ancestrale pour pouvoir voter. Il en résultera inévitablement un vote massif en faveur de l’indépendance. Ce sont les lois iniques de la République où sont inscrits au fronton des bâtiments publics de Nouméa le slogan : liberté, égalité, fraternité. Les habitants de la Nouvelle-Calédonie ne sont plus libres de voter, ils ne sont plus égaux et dans ces conditions il ne peut plus y avoir de fraternité. Que va-t-il arriver le lendemain de ce vote ? Toute l’intelligentsia blanche va quitter le Caillou et l’armée française suivra. Ce Caillou deviendra fier de son indépendance mais ce ne sera qu’une illusion, juste le temps de dévaliser les caves des hôtels de Nouméa pour une fête éphémère. Le Caillou deviendra le théâtre d’une lutte sans merci entre l’Australie, le grand voisin, et la Chine déjà très bien implantée avec une immense usine de production de lingots de nickel et de nombreux investissements en trompe-l’oeil dans les tribus pour obtenir leurs agréments d’exploitation des montagnes, le droit coutumier précisant en effet que la propriété terrienne est collective, un petit détail que les Caldoches n’ont jamais vraiment assimilé. Les Australiens perdront la partie car les Kanakes ne les aiment pas du tout.

La France métropolitaine va donc perdre l’un des joyaux, le plus précieux, le plus beau et le plus riche en ressources minières, de son territoire. Quel sera le suivant ?