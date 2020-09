La politique de stérilisation forcée de minorités et de handicapés a perduré aux Etats-Unis jusqu’à très récemment.

En août 1964, le North Carolina Eugenics Board s’est réuni pour décider si une femme noire de 20 ans devait être stérilisée. Parce que son nom et son dossier ont été retrouvés dans les archives, nous l’appellerons Bertha. Elle était une mère célibataire avec un enfant qui vivait au O’Berry Center pour adultes afro-américains ayant une déficience intellectuelle dans la ville de Goldsboro. Selon le North Carolina Eugenics Board, Bertha avait un QI de 62 et présentait « un comportement agressif à tendance sexuelle ». Elle était devenue orpheline lorsqu’elle était enfant et avait reçu une éducation limitée. Probablement en raison de son « faible score de QI », le jury a déterminé qu’elle n’était pas en mesure de se réadapter.

Au lieu de cela, le conseil du North Carolina Eugenics Board a recommandé la « protection par stérilisation » pour Bertha, car elle était « débile » et jugée incapable « d’assumer la responsabilité d’elle-même » et de son enfant. Sans l’en informer, le tuteur de Bertha a signé le formulaire de stérilisation.

L’histoire de Bertha est l’une des 35 000 histoires de stérilisation que nous reconstruisons au laboratoire de stérilisation et de justice sociale (https://www.ssjlab.org/). Notre équipe interdisciplinaire explore l’histoire de l’eugénisme et de la stérilisation aux États-Unis à l’aide de données des archives et d’histoires. Jusqu’à présent, nous avons consulté des documents historiques de la Caroline du Nord, de la Californie, de l’Iowa et du Michigan.

Eugénisme

Plus de 60 000 personnes ont été stérilisées dans 32 États au cours du XXe siècle sur la base de la « fausse science » de l’eugénisme, un terme inventé par Francis Galton en 1883 (voir les liens en fin de billet).

Les eugénistes ont appliqué les théories émergentes de la biologie et de la génétique à l’élevage humain. Les élites blanches avec de forts préjugés sur qui était « apte » ou « inapte » ont embrassé l’eugénisme, croyant que la société américaine serait améliorée par une augmentation de l’élevage des Anglo-Saxons et des Nordiques, qu’ils supposaient avoir un QI élevé. Quiconque ne correspondait pas à ce moule de perfection raciale, qui comprenait la plupart des immigrants, des Noirs, des Autochtones, des Blancs pauvres et des personnes handicapées, est devenu la cible des programmes d’eugénisme.

Une vieille carte des États-Unis montrant l’état des lois d’eugénisme des États en 1913. Environ la moitié des États ont des lois ou sont en train de les créer.

L’Indiana a adopté la première loi sur la stérilisation au monde en 1907. Trente et un États ont emboîté le pas. Les stérilisations sanctionnées par l’État ont atteint leur apogée dans les années 1930 et 1940, mais se sont poursuivies et, dans certains États, ont augmenté au cours des années 1950 et 1960. Les États-Unis étaient le leader international de l’eugénisme. Ses lois sur la stérilisation ont en fait intéressé l’Allemagne nazie. La « loi de 1933 pour la prévention des descendants atteints de maladies héréditaires » du Troisième Reich était inspirée des lois de l’Indiana et de la Californie. En vertu de cette loi, les nazis ont stérilisé environ 400 000 enfants et adultes, pour la plupart des juifs et d’autres « indésirables », qualifiés de « défectueux ».

Racisme anti-noir et stérilisation

L’équipe du Laboratoire de stérilisation et de justice sociale (voir le lien plus haut) a découvert des tendances remarquables en matière de stérilisation eugénique. Au début, les programmes de stérilisation ciblaient les hommes blancs, se développant dans les années 1920 pour toucher le même nombre de femmes que d’hommes. Les lois utilisaient des étiquettes de handicap larges et en constante évolution telles que « faiblesse d’esprit » et « déficience mentale ». Au fil du temps, cependant, les femmes et les personnes de couleur sont devenues de plus en plus la cible, car l’eugénisme a amplifié le sexisme et le racisme.

Ce n’est pas un hasard si les taux de stérilisation des femmes noires ont augmenté avec le début de la déségrégation. Jusque dans les années 1950, les écoles et les hôpitaux américains étaient séparés par race, mais l’intégration menaçait de briser l’apartheid de Jim Crow. Le contrecoup impliquait la réaffirmation du contrôle de la suprématie blanche et des hiérarchies raciales spécifiquement à travers le contrôle de la reproduction des Noirs et des futures vies des Noirs par la stérilisation.

En Caroline du Nord, l’Etat qui a stérilisé le troisième plus grand nombre de personnes aux États-Unis – 7600 personnes de 1929 à 1973 – les femmes étaient largement plus nombreuses que les hommes et les femmes noires étaient stérilisées de manière disproportionnée. Une analyse préliminaire montre que de 1950 à 1966, les femmes noires ont été stérilisées trois fois plus que les femmes blanches et plus de 12 fois plus que des hommes blancs. Ce schéma reflétait l’idée que les femmes noires n’étaient pas capables d’être de bons parents et que la pauvreté devait être gérée avec des contraintes de reproduction. La stérilisation de Bertha a été ordonnée par un conseil d’eugénisme de l’État, mais dans les années 1960 et 1970, de nouveaux programmes fédéraux comme Medicaid ont également commencé à financer des stérilisations non consensuelles. Plus de 100 000 femmes noires, latino-américaines et amérindiennes ont été touchées.

Beaucoup de femmes ont eu honte et ont dissimulé leur état sans même le dire à leurs parents et amis les plus proches. D’autres sont descendues dans la rue et ont intenté des poursuites pour protester contre la stérilisation forcée. Le puissant documentaire « No Más Bebés » ( https://www.pbs.org/independentlens/films/no-mas-bebes/ ) raconte l’histoire de centaines de femmes mexicaines américaines contraintes de se faire ligaturer les trompes dans un hôpital du comté de Los Angeles dans les années 1970. L’une d’elles, devenue plaignante dans une affaire contre l’hôpital des décennies plus tard, a déclaré que son expérience lui donnait toujours envie de pleurer ( https://www.nbcnews.com/news/latino/no-m-s-beb-s-looks-back-l-mexican-moms-n505256 )

Les stérilisations forcées continuent toujours

Entre 1997 et 2010, des stérilisations non désirées ont été effectuées sur environ 1 400 femmes dans les prisons californiennes. Ces opérations étaient basées sur la même logique de mauvaise parentalité et de gènes indésirables évidents qu’en Caroline du Nord en 1964. Le médecin effectuant les stérilisations a déclaré à un journaliste que les opérations étaient des mesures d’économie de coûts.

Malheureusement, la stérilisation forcée se poursuit. Des femmes roms ont été stérilisées contre leur gré en République tchèque aussi récemment qu’en 2007. Dans le nord de la Chine, les Ouïghours, un groupe minoritaire religieux et racial, ont été soumis à une stérilisation massive et à d’autres mesures de contrôle extrême de la population.

Toutes les campagnes de stérilisation forcée, quel que soit leur moment ou leur lieu, ont une chose en commun. Elles impliquent de déshumaniser un sous-ensemble particulier de la population jugée moins digne de reproduction et de formation d’une famille. Elles agrègent les perceptions du handicap avec le racisme, la xénophobie et le sexisme, aboutissant à la stérilisation disproportionnée des groupes minoritaires.

Article du Professeur d’histoire Alexandra Minna Stern, Université du Michigan, paru le 29 août 2020 sur le site The Conversation via le site BioEdge.

Note de votre serviteur. Quand un gouvernement mondial sera mis en place pour sauver le climat et maîtriser les épidémies l’une des premières dispositions que prendra ce gouvernement sera de limiter autoritairement les naissances. Les mouvements écologistes adorateurs de Gaïa ne clament-ils pas déjà que faire des enfants est mauvais pour le climat ? Si les peuples ne réagissent pas pour contrer cette mise en place rampante et insidieuse d’une gouvernance mondiale que les limitations des libertés individuelles relatives à la grippe coronavirale préfigurent alors ils se retrouveront relégués au rang d’esclaves de l’élite mondiale qui se sera arrogé tous les droits sur les individus. Triste destin que l’humanité se prépare, une soumission totale à laquelle elle consent déjà en silence.

