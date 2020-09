Explosion du port de Beyrouth

Il y a un mois l’explosion de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium stocké dans des conditions non sécurisées dans un entrepôt où se trouvaient d’autres matières dangereuses détruisit une partie de la ville de Beyrouth. Toutes sortes de rumeurs ont circulé d’autant plus que jamais une explosion de ce type de produit chimique, surtout utilisé comme engrais pour l’agriculture et accessoirement pour fabriquer des explosifs, n’avait été filmée ou photographiée auparavant. Il n’y a aucune trace photographique de l’explosion de l’usine AZF de Toulouse, en France et pour cause ce type d’explosion est très bref. On a parlé de la présence d’une grosse boule d’un nuage blanc qui s’est dissipé rapidement et la rumeur qui s’est vite répandue mentionnait une arme nouvelle. Il n’en est rien.

Pour un ancien chimiste l’explosion du nitrate d’ammonium qui eut lieu dans le port de Beyrouth le 4 août 2020 fortement exothermique provoquant une onde de choc correspondant à l’explosion de 1150 tonnes de TNT selon le système de surveillance mondial du Traité interdisant les essais nucléaires atmosphériques. Le nitrate d’ammonium est donc un explosif plus puissant que le TNT !

Pour simplifier car il y a toujours formation d’oxyde d’azote dans ce genre d’explosion on peut écrire, idéalement, la réaction de cette explosion ainsi :

NH 4 NO 3 → N 2 + 2H 2 O + 1/2O 2

Les 2750 de nitrate d’ammonium ont généré ainsi théoriquement 3 millions de mètre cube de gaz dont 57 % de vapeur d’eau. L’eau constituant cette gigantesque bulle de gaz s’est presque instantanément condensée pour former par expansion la boule blanche qui a fait dire qu’il s’agissait d’une arme nouvelle. En effet il s’agit d’un nuage de Wilson observé lors d’essais nucléaires sous l’effet de l’onde de choc provoquée par l’explosion, la vitesse de cette onde étant estimée à 3000 m/seconde, soit 10 fois la vitesse du son dans l’air. Lorsque cette boule de vapeur d’eau condensée s’est dissipée, processus presque instantané, l’explosion n’ayant pas été, et de loin, complète comme la décrit l’équation ci-dessus car un très gros nuage d’oxydes d’azote s’est libéré et les vents l’ont dissipé progressivement. Ce n’était pas une arme nouvelle ni un tir de missile, ni un acte terroriste, cette explosion était simplement le résultat d’une négligence.

Je rappelle à mes lecteurs que l’explosion de nitrate d’ammonium de l’usine AZF de Toulouse fut provoqué par 300 tonnes de ce produit. Elle fit dire à Yves Cochet qu’il s’agissait d’un attentat terroriste puisque cet accident eut lieu 10 jours après l’attentat du 11 septembre 2001.

Je rappelle enfin que si on interdisait le nitrate d’ammonium dans le monde, une lubie qui pourrait traverser l’esprit dérangé des écolos genre Yves Cochet, les deux tiers de l’humanité disparaîtraient en moins de deux ans en raison de la famine. La Chine nourrit 1,3 milliards de personnes et est le premier producteur mondial de cet engrais, ceci explique cela …