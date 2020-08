Il est urgent de revenir aux grands auteurs classiques pour comprendre le monde d’aujourd’hui !

Quand Friedrich Nietzsche publia cet aphorisme (#251) dans son œuvre intitulée « Humain, trop humain » en 1878 il était très loin d’imaginer qu’en 2020 ses propos serait toujours d’une brûlante actualité. Voici donc ce texte que je vous conseille de lire plusieurs fois pour en apprécier la quintessence. Je me permettrai modestement d’apporter quelques commentaires que vous, chers fidèles lecteurs de mon blog, pourrez lire ou ne pas lire car ma prose n’atteindra jamais la profondeur de celle de Nietzsche que je considère pour ma part comme le plus grand penseur de la fin du XIXe siècle. Je n’ai en rien modifié le texte traduit en français à la fin du XIXe siècle sinon avoir introduit deux retours à la ligne.

251. Avenir de la science. La science donne à celui qui y consacre son travail et ses recherches beaucoup de satisfaction, à celui qui en apprend les résultats, fort peu. Mais comme peu à peu toutes les vérités importantes de la science deviennent ordinaires et communes, même ce peu de satisfaction cesse d’exister : de même que nous avons depuis longtemps cessé de prendre plaisir à connaître l’admirable Deux fois deux font quatre. Or, si la science procure par elle-même toujours de moins en moins de plaisir, et en ôte toujours de plus en plus, en rendant suspects la métaphysique, la religion et l’art consolateurs : il en résulte que se tarit cette grande source du plaisir, à laquelle l’homme doit presque toute son humanité.

C’est pourquoi une culture supérieure doit donner à l’homme un cerveau double, quelque chose comme deux compartiments du cerveau, pour sentir, d’un côté, la science, de l’autre, ce qui n’est pas la science : existant côte à côte, sans confusion, séparables, étanches : c’est là une condition de santé. Dans un domaine est la source de force, dans l’autre le régulateur : les illusions, les préjugés, les passions doivent servir à échauffer, l’aide de la science qui connaît doit servir à éviter les conséquences mauvaises et dangereuses d’une surexcitation.

Si l’on ne satisfait point à cette condition de la culture supérieure, on peut prédire presque avec certitude le cours ultérieur de l’évolution humaine : l’intérêt pris à la vérité cessera à mesure qu’elle garantira moins de plaisir ; l’illusion, l’erreur, la fantaisie, reconquerront pas à pas, parce qu’il s’y attache du plaisir, leur territoire auparavant occupé : la ruine des sciences, la rechute dans la barbarie est la conséquence prochaine ; de nouveau l’humanité devra recommencer à tisser sa toile, après l’avoir, comme Pénélope, détruite pendant la nuit. Mais qui nous est garant qu’elle en retrouvera toujours la force ?

Loin de moi l’audace de me livrer à une exégèse de ce court texte d’une admirable précision. Il faut le relire plusieurs fois, le décortiquer tant sa densité est grande. Tout est dit au sujet de la science non pas au sujet de la science en 1878 mais de celle d’aujourd’hui, de 2020, cette science qui apparaît dans une partie du cerveau, selon Nietzsche, et est interprétée par les non-scientifiques dans une autre partie de leur cerveau. Nietzsche ignorait à cette époque le fonctionnement du cerveau mais il avait schématisé par ces quelques lignes ce dont nous sommes aujourd’hui les spectateurs sidérés. Il y a très peu de vrais scientifiques dans le monde si l’on considère la population dans sa globalité. Moi-même je ne fus qu’un scientifique infinitésimal, sévissant dans un domaine étroit qui n’intéressait qu’une poignée d’autres scientifiques dans le monde. Je n’ai laissé aucune trace de ma carrière, l’histoire ne mentionnera jamais mon nom car la science dont parle ici Nietzsche ne réjouissait que mon propre cerveau. Mais si d’aventure un non-initié s’intéressait à cette chimie des protéines dans laquelle j’ai excellé alors il ne pourrait pas comprendre la finalité de ces travaux.

Ce que ce grand philosophe voulait signifier dans son cet aphorisme remarquable est tout simplement que la science c’est l’affaire des scientifiques et par une extension qui est valable aujourd’hui, mais pas du temps de Nietzsche, que la médecine est l’affaire des médecins. Par extension également l’agriculture est l’affaire des agriculteurs et uniquement des agriculteurs puisque l’agriculture est également devenue une science à part entière avec les progrès de la génétique, de la robotisation et de la gestion informatisée des cultures.

On est confronté aujourd’hui à une fausse récupération de la science par des personnages qui ne sont pas des scientifiques et qui utilisent la science à des fins individuelles pour assurer leur promotion sans comprendre le moindre mot de ce dont ils parlent et cette dérive perverse qu’avait parfaitement pressenti Nietzsche dans ce texte conduit à « la ruine des sciences, la rechute dans la barbarie (qui en) est la conséquence prochaine ». Quelle fantastique prémonition ! Les épisodes récents du climat dont le changement est imputé sans aucune preuve (il n’y a pas de science dans tout cela) à l’activité humaine en est l’exemple le plus évident. Pour parfaire cette « ruine de la science », pour reprendre les mots de Nietzsche, nous avons assisté dans les pays occidentaux pervertis de l’intérieur par le gigantesque pouvoir du lobby de la « Big-Pharma » à l’immense scandale à l’échelle mondiale de la chloroquine au sujet du traitement prophylactique et préventif dès les premiers symptômes de la grippe provoquée par le coronavirus.

Où est la science dans ces deux exemples, parmi bien d’autres, qui préoccupent quotidiennement des milliards de personnes dans le monde ? Elle a été pervertie par des non-scientifiques. Si Nietzsche était vivant aujourd’hui il se régalerait devant le « détricotage » éhonté, pour reprendre ses mots, de la science réalisé par des groupuscules uniquement motivés par des ambitions personnelles ou des motivations idéologiques sans fondements et des grands groupes industriels, plus puissants que les gouvernements, qui font la loi dans le monde entier soutenus et suivis servilement par les politiciens et les médias et je ne pense pas qu’à la pharmacie. Relisez Nietzsche, relisez « Humain, trop humain », vous le retrouverez en texte intégral sur internet …