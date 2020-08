Brève. Coronavirus : Messieurs les politiciens il faut rester pragmatique !

Le seul propos intelligent qu’ont tenu Agnès et Sibete était le suivant : « le port du masque n’est utile que lorsque l’on est malade », sous-entendu de la grippe coronavirale. Pourtant les médias l’ont oublié pensant que cette courte phrase disant pourtant la vérité dissimulait la vérité sur la pénurie de masques. Si on ne souffre pas de la grippe il est inutile de porter un masque puisque l’on n’éternue pas ni ne tousse. De plus j’ignore où les politiciens ont trouvé des preuves irréfutables que la fumée de cigarette pouvait transmettre le virus et leur décision d’interdire la cigarette dans la rue ou aux terrasses de café est tout simplement stupide. Quelle seront leurs prochaines inventions géniales pour emmerder les populations ?

Venons-en à quelques chiffres pour la France (source INSEE). En France 610000 personnes sont mortes en 2019. Cela représente 1671 décès par jour qui se répartissent comme suit : Cancers, 460 morts par jour ; maladies cardiovasculaires, 420 morts par jour ; infections pulmonaires, 110 morts par jour ; suicides, 27 par jour ; autres causes, vieillesse, accidents de la route, accidents professionnels, autres maladies infectieuses, autres maladies, accidents de la route, meurtres, over-dose de drogues et causes inconnues : 654. Du premier au 6 août 2020 il y a eu 47 décès prouvés comme étant la conséquence d’une infection avec le coronavirus, co-morbidité ou non, soit 7,8 décès par jour sur cette période, donc 4 fois moins que les décès par suicide et seulement 6 % de tous les morts à la suite d’infections pulmonaires. Et avec ces chiffres on parle déjà de nouveau confinement et de deuxième vague …

Et on veut continuer à nous emmerder avec cette histoire de virus ultra-dangereux. De qui se moquent les politiciens ? En fait la question est mal posée. À qui obéissent le chef de l’Etat français, son gouvernement et son administration pour prendre des décisions aussi stupides ? Ma question ne se limite pas seulement au coronavirus mais également aux décisions prises pour « sauver le climat », des mesures qui ne vont pas plaire aux ex-gilets jaunes accablés par une récession économique sans précédent depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, eux qui vont se trouver confrontés à toutes sortes de taxes insidieuses relatives à l’énergie. Ils vont ressortir de leur province non plus avec des gilets jaunes mais des gilets couleur de sang et armés de manches de pioche …