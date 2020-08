Brève. Retour sur le SARS-CoV-2 et la cigarette

Les autorités françaises ont donc imposé le masque dans certaines rues des grandes villes, ce que j’ai cru comprendre en lisant seulement les titres des journaux français que je ne lis plus depuis longtemps. Il ne faudra pas beaucoup de temps pour généraliser le port du masque et également interdire la cigarette dans la rue et dans tous les lieux publics, je pense aux terrasses des cafés. Ici à Santa Cruz de Tenerife, en face de mon modeste meublé de location, il y a deux cafés avec terrasses. Par curiosité je me suis approché ce matin de ces terrasses quasiment désertées. Les employés ont supprimé les cendriers sur les tables ! Le souci est que tous ces bars avec terrasses vont perdre des clients … ils ont déjà beaucoup moins de clients et ont considérablement souffert des 9 semaines de confinement, alors tout ça n’améliorera pas leur situation financière. Si on parle maintenant de deuxième vague virale, avec toutes ce mesures stupides il y aura bien avant une deuxième vague de faillites et une nouvelle vague de chômeurs. Vive la vie …

Pour répondre à l’une de mes commentatrices, Елеанора, j’ajouterai que je suis fumeur depuis 60 ans et qu’il y a une dizaine d’années j’ai demandé à mon cardiologue d’inspecter ma pompe sanguine faite de viande rouge. Il a conclu après l’ultime test d’effort (en milieu hospitalier) que le pouvais continuer à fumer car j’avais un corps de jeune homme mais que si j’envisageais de mettre un terme à ce vice je mettrais en danger mon cœur.

Ici, dans l’archipel des Canaries, comme il est interdit de fumer dans la rue il y a un bon côté, le seul, de la psychose coronavirale pour un fumeur qui prend soin de mettre ses mégots dans un cendrier de poche : il n’y aura bientôt plus aucun mégot sur les trottoirs … comme au Japon, pays où il est interdit depuis longtemps de fumer dans la rue sauf dans les lieux réservés à cet effet. Il n’y a pas de services de voirie dans les villes japonaises, et pourtant elles sont propres, tout simplement parce que les Japonais sont propres et parce qu’ils respectent l’environnement, la nature et leurs concitoyens. En Europe on en est bien loin …