Le barbecue à la mode écolo

Les défenseurs du climat et de l’environnement, en Allemagne, ne sont pas à court d’imagination et celle-ci est plutôt alambiquée et inattendue. Si vous êtes amateur de grillades au charbon de bois en plein air sachez que c’est très mauvais pour le climat. La première raison est qu’en ces temps de canicule (provoquée par le réchauffement climatique d’origine humaine) les amateurs de barbecue ont plutôt tendance à satisfaire leur appétit de travers de porc le soir, quand la température est revenue à des valeurs moins étouffantes. Malheur à vous ! Les arbres ne captant pas de CO2 la nuit vous êtes doublement coupable de dégradation délibérée du climat. Il eut été judicieux d’allumer ce barbecue le matin, de préparer les grillades pour les manger froides au cours des repas de la journée : c’eut été plus écologiste.

L’utilisation du charbon de bois est également une véritable hérésie climatique. Le charbon de bois est fabriqué en brûlant incomplètement du bois vert, donc du bois provenant d’arbres vivants. De ce fait la capture du CO2 est réduite par l’abattage de jeunes arbres qui auraient ensuite grandi pour capter encore plus de ce vilain gaz qui dérègle le climat. Il est préférable d’utiliser des briquettes confectionnées à partir des résidus des pressoirs d’olives : aucun arbre n’a été coupé pour les produire. Il y a aussi les briquettes fabriquées à partir de sarments de vigne, de coques de noix de coco, de résidus de bambou ou de rafles de maïs, des produits que l’on trouve dans les échoppes « organiques ». Dans le même ordre de discipline climatique pour allumer votre barbecue n’utilisez aucun produit dérivé du pétrole, c’est très mauvais et de plus c’est carcinogène. N’utilisez que des grosses allumettes faites avec du bois compressé imprégné d’huile végétale ou de cire d’origine naturelle, merci aux abeilles, du moins à celles qui ont échappé aux néonicotinoïdes. On trouve aussi ces produits dans les échoppes organiques. Naturellement, pour rester renouvelable et naturel il faut y mettre le prix …

La viande provenant d’animaux d’élevage, eux-mêmes producteurs de quantités astronomiques de méthane totalement délétère pour le climat, doit être remplacée par des escalopes d’aubergines, de poivrons fourrés de mozzarella (si possible artificielle) ou encore de zucchini (courgettes pour les intimes) farcis avec des champignons ou d’autres produits végétaux, du tofu salé, poivré et épicé peut le faire. L’administration environnementaliste allemande rappelle que pour produire 1 kg de viande de bœuf il faut 15000 litres d’eau et l’animal aura émis 30 kg de CO2 par kg de viande produite. J’avoue que je n’ai pas cherché à savoir si ces chiffres étaient exacts. Enfin, pour conclure cette belle leçon d’écologie militante, il va sans dire qu’il ne faut surtout pas utiliser de vaisselle et de couverts jetables.

Bon barbecues festifs …

Source : Germany Friends of the Earth ( https://www.bund-hamburg.de/service/termine/detail/event/gruenes-grillen-1/ ) via le blog de Pierre Gosselin (notrickszone.com)