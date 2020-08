Coronavirus : il existe un traitement, pourquoi ne pas l’utiliser ?

La Russie prévoit la commercialisation d’au moins deux vaccins immunisant contre le coronavirus dès cet automne 2020. Pour l’instant les essais en phase 3 de l’un de ces deux vaccins va comprendre les personnels hospitaliers exposés à ce virus ainsi que les diplomates qui au cours de leurs missions à l’étranger peuvent être exposés à l’agent pathogène. Il existe près d’une centaine de laboratoires dans le monde qui travaillent intensément à la mise au point de ce vaccin en particulier la firme Moderna qui a fait les délices des spéculateurs boursiers ces derniers mois. Malheureusement pour cette société les premiers essais en phase 3 à très petite échelle, une cinquantaine de volontaires, ont été particulièrement décevants puisque des effets secondaires parfois critiques ont été observés sur 97 % des volontaires tous grassement rémunérés à cet effet. En ce qui concerne la firme Gilead qui avait corrompu une grande partie du gouvernement français sa molécule antivirale a fait un flop : aucun effet statistiquement bénéfique n’a pu être démontré.

Pourtant parmi plus de 50 pays répertoriés ayant été confrontés à la pandémie coronavirale ceux ayant utilisé l’hydroxychloroquine seule ou associée à l’azithromycine systématiquement ont pu échapper au palmarès morbide du taux de létalité dont le premier au classement revenait à la France selon les statistiques relatives à ce sujet qui dataient du début du mois de juin 2020 suivie par 4 autres pays européens, la Belgique, l’Italie, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas. Je rappelle à mes lecteurs que le taux de létalité exprimé en % est le rapport entre le nombre de morts en regard du nombre de cas infectés avérés.

Lorsque la Chine a communiqué au tout début du mois de février dernier que l’hydroxychloroquine était efficace contre la multiplication du coronavirus en culture sur des cellules épithéliales humaines les scientifiques de l’IHU de Marseille, en France, ont immédiatement mis en place des tests de dépistage PCR – la Chine avait également publié la séquence de l’ARN du virus et n’importe quel laboratoire hospitalier muni d’un synthétiseur d’ARN pouvait disposer de l’amorce nécessaire à la mise en place d’un test PCR – et on systématiquement traité les cas positifs au coronavirus dès cette positivité avérée. Les résultats ont permis de confirmer en quelques jours seulement que la combinaison hydroxychloroquine+azithromycine permettait de réduire la charge virale des patients et donc que ce traitement très peu coûteux était bien préventif et également curatif. Vingt-cinq pays n’avaient pas attendus les résultats de l’IHU de Marseille pour traiter les patients révélés positifs comme par exemple en Corée ou de manière prophylactique comme en Malaisie ou au Sénégal, des pays où toute la population est traitée en permanence avec l’hydroxychloroquine (HCQ) ou la chloroquine pour prévenir la malaria. Le Ministre de la santé du Sénégal a déclaré à propos de la toxicité de l’HCQ décrétée officiellement par le gouvernement français qu’il s’agissait d’une mauvaise blague.

Alors pourquoi les gouvernements des pays occidentaux continuent à emmerder leurs citoyens avec ce virus alors qu’il existe un traitement curatif dont l’efficacité est maintenant prouvée quoiqu’en disent encore les politiciens et les fonctionnaires internationaux tous aussi corrompus les uns que les autres par le lobby ultra-puissant de la pharmacie. Ces mercantis ont dénigré les travaux de l’IHU de Marseille tout simplement parce que ces deux molécules ne sont plus depuis longtemps protégées par des brevets et que leur synthèse couvre à peine le prix de leur conditionnement. Aujourd’hui même quand il y a un foyer de contamination (pour faire chic on parle de cluster) il se passe ce qui aurait du être mis en place dès le début de l’épidémie : 1. dépistage par PCR, 2. isolement et 3. traitement curatif puisqu’il existe. Je parle de la France avec les beaux discours du Premier ministre : il ne mentionne toujours pas l’existence de ce traitement curatif largement mis en place par 25 pays dans le monde avec des résultats probants. Et puis comme pour la vérole autrefois il faut retrouver toutes les personnes ayant pu être en contact avec les personnes contaminées, les tester et les isoler et les traiter le cas échéant. Restent des mesures simples à mettre en place si cette terreur du virus persiste encore : le port d’un masque dans les lieux fermés et la prise de température frontale par infra-rouge, ce qui est toujours de rigueur dans tous les supermarchés de ma ville de résidence Santa-Cruz de Tenerife.